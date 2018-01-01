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    Топ-клуб чемпіонату Італії слідкує за лідером «Шахтаря»

    Півзахисник є ключовим гравцем «Шахтаря» в нинішньому сезоні
    «Інтер» може підписати контракт з атакуючим півзахисником «Шахтаря» Бернардом. Про це пише Tuttomercatoweb.com. У бразильського футболіста в червні закінчується термін дії контракту з «гірниками», а нову угоду сторони досі не узгодили. У зв'язку з цим Бернард розглядає можливість продовження кар'єри в одному з
    • Сьогодні, 18:47
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    Бернард. Фото: ФК Шахтар
    Бернард. Фото: ФК Шахтар

    Півзахисник є ключовим гравцем «Шахтаря» в нинішньому сезоні

    «Інтер» може підписати контракт з атакуючим півзахисником «Шахтаря» Бернардом.

    Про це пише Tuttomercatoweb.com.

    У бразильського футболіста в червні закінчується термін дії контракту з «гірниками», а нову угоду сторони досі не узгодили.

    У зв'язку з цим Бернард розглядає можливість продовження кар'єри в одному з топ-європейських чемпіонів.

    Скористатися ситуацією і підписати Бернарда безкоштовно не проти «Інтер», який уважно стежить за розвитком подій і не виключено, що незабаром зробить рішучі кроки.

    Бернард є ключовим гравцем «Шахтаря» в нинішньому сезоні.

    Півзахисник провів 16 матчів в УПЛ, забивши п'ять голів і віддавши дві результативні передачі.

    Джерело: shahta.org

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