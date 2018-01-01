Топ-клуб чемпіонату Італії слідкує за лідером «Шахтаря»
- Сьогодні, 18:47
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Бернард. Фото: ФК Шахтар
Півзахисник є ключовим гравцем «Шахтаря» в нинішньому сезоні
«Інтер» може підписати контракт з атакуючим півзахисником «Шахтаря» Бернардом.
Про це пише Tuttomercatoweb.com.
У бразильського футболіста в червні закінчується термін дії контракту з «гірниками», а нову угоду сторони досі не узгодили.
У зв'язку з цим Бернард розглядає можливість продовження кар'єри в одному з топ-європейських чемпіонів.
Скористатися ситуацією і підписати Бернарда безкоштовно не проти «Інтер», який уважно стежить за розвитком подій і не виключено, що незабаром зробить рішучі кроки.
Бернард є ключовим гравцем «Шахтаря» в нинішньому сезоні.
Півзахисник провів 16 матчів в УПЛ, забивши п'ять голів і віддавши дві результативні передачі.
Джерело: shahta.org