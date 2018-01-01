Топ-клуб чемпіонату Італії слідкує за лідером «Шахтаря»

Півзахисник є ключовим гравцем «Шахтаря» в нинішньому сезоні

«Інтер» може підписати контракт з атакуючим півзахисником «Шахтаря» Бернардом. Про це пише Tuttomercatoweb.com. У бразильського футболіста в червні закінчується термін дії контракту з «гірниками», а нову угоду сторони досі не узгодили. У зв'язку з цим Бернард розглядає можливість продовження кар'єри в одному з



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бернард. Фото: ФК Шахтар

Півзахисник є ключовим гравцем «Шахтаря» в нинішньому сезоні

«Інтер» може підписати контракт з атакуючим півзахисником «Шахтаря» Бернардом.

Про це пише Tuttomercatoweb.com.

У бразильського футболіста в червні закінчується термін дії контракту з «гірниками», а нову угоду сторони досі не узгодили.

У зв'язку з цим Бернард розглядає можливість продовження кар'єри в одному з топ-європейських чемпіонів.

Скористатися ситуацією і підписати Бернарда безкоштовно не проти «Інтер», який уважно стежить за розвитком подій і не виключено, що незабаром зробить рішучі кроки.

Бернард є ключовим гравцем «Шахтаря» в нинішньому сезоні.

Півзахисник провів 16 матчів в УПЛ, забивши п'ять голів і віддавши дві результативні передачі.

Джерело: shahta.org