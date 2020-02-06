Топова російська спортсменка намагалася себе вбити



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Солдатова вчинила невдалий суїцид

Великий спорт – великий стрес

Як повідомляють ЗМІ країни-окупанта, 6 лютого стало відомо, що зіркова російська гімнастка Алєксандра Солдатова намагалася звести рахунки з життям.

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Старіюча зірка (а 21 рік у цьому спорті – то вже в районі пенсії) порізала собі вени та ввечері 5 лютого її у важкому стані привезли до лікарні. Лікарі встигли її врятувати. За інформацією медпрацівників, під час виклику спортсменка перебувала в агресивно-збудженому стані.

Зараз Солдатова знаходиться в інституті імені Скліфосовського.

У поліції та у медичному закладі підтвердили спробу суїциду. Також у лікарні повідомили, що спортсменка страждає на булімію.

Як з'ясувалося пізніше - Солдатова дійсно хотіла себе вбити - вон порізала вени на лівій руці кухонним ножем, але потім зрозуміла, що втнула дурницю та сама прийшла до лікарні. Там було прийнято рішення про госпіталізацію та її на "швидкій" повезли до Скліфосовського.

Алєксандра Солдатова – чотириразова чемпіонка світу з гімнастики у командних змаганнях, її спеціалізація – вправи зі стрічкою. В 2019 у Солдатової почались проблеми – вона втрачала свідомість та вагу. Через це її виключали зі складу збірної.

Ще одним фактором стресу є стан російського спорту взагалі – через махінації з допінгом росіян позбавили права участі на Олімпіаді та інших змаганнях.