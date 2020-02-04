Наркомани на городі: Авторитетного російського борця спіймали на допінгу



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Білял Махов дав маху та попався

А чи є в Росії чисті спортсмени взагалі?

Триразового чемпіона світу та срібного призера Олімпіади 2012 з вільної боротьби - росіянина Біляла Махова - спіймали на допінгу.

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Новину, яка нікого у спортивному світі вже не дивує, підтвердив сам президент Федерації спортивної боротьби держави-окупанта, де вживання допінгу є однією зі скрєп, - Михаїл Маміашвілі.

«13 січня я отримав документ від РУСАДА про те, що у пробі Махова був виявлений заборонений препарат - гормон росту. Я спілкувався зі спортсменом, він не заперечує цього факту і намагатиметься пояснити його походження», - пояснив Маміашвілі.

Як можливий шлях обілення репутації уродженця Нальчіку розглядається родина борця. Маміашвілі каже, нібито, дружина спортсмена "вживає цілий комплекс препаратів, в який входить і даний гормон росту, що був виявлений і у Біляла”.

Білял Махов виступає у вільній і греко-римській боротьбі. Він є срібним призером літньої Олімпіади 2012 року і триразовим чемпіоном світу, а також срібним і бронзовим призером світової першості з вільної боротьби у ваговій категорії до 120 кг. Також він має золоту медаль чемпіонату Європи. Як борець греко-римського стилю він двічі вигравав бронзу чемпіонатів світу.

Якщо факт вживання Маховим допінгу підтвердится - на нього чекає дискваліфікація та зневага у його рідній Кабардино-Балкарії. Не секрет, що спортсмени у Росії системнро вживають допінг та перетворені на допінгових наркоманів. Проблема набула катастрофічних масштабів та захопила весь російський спорт (навіть кьорлінг - і це не жарт).

Нвагадаємо, 9 грудня 2019 року виконком WADA позбавив РУСАДА статусу відповідності Всесвітньому антидопінговому кодексу за маніпуляції з базою даних московської антидопінгової лабораторії, а Росія була дискваліфікована на 4 роки на головних міжнародних спортивних турнірах. Також заборонено проводити великі міжнародні турніри на території РФ. Рішення було одностайно прийнято Виконавчим комітетом Всесвітнього антидопінгового агентства у Лозанні.

Джерело: Укрінформ