Товариські матчі з футболу. Кривдники України розгромили Індонезію. Інші поєдинки

Окрім того, збірна Швеції виявилася сильнішою за команду Данії

У четвер, 11 січня, відбулося відразу три товариських матчі з футболу за участю європейських команд. Зокрема, кривдник збірної України команда Ісландії розгромила Індонезію. Фінляндія обіграла Йорданію, а Швеція – Данію. Зауважимо, що шведам приніс перемогу точний удар Густафа Нільссона у компенсований до другого тайму час. Нагадаємо,