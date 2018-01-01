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    Товариські матчі з футболу. Кривдники України розгромили Індонезію. Інші поєдинки

    Окрім того, збірна Швеції виявилася сильнішою за команду Данії
    У четвер, 11 січня, відбулося відразу три товариських матчі з футболу за участю європейських команд. Зокрема, кривдник збірної України команда Ісландії розгромила Індонезію. Фінляндія обіграла Йорданію, а Швеція – Данію. Зауважимо, що шведам приніс перемогу точний удар Густафа Нільссона у компенсований до другого тайму час. Нагадаємо,
    • Сьогодні, 08:52
    • Розсилка
    Збірна Ісландії
    Збірна Ісландії

    Окрім того, збірна Швеції виявилася сильнішою за команду Данії

    У четвер, 11 січня, відбулося відразу три товариських матчі з футболу за участю європейських команд.

    Зокрема, кривдник збірної України команда Ісландії розгромила Індонезію.

    Фінляндія обіграла Йорданію, а Швеція – Данію.

    Зауважимо, що шведам приніс перемогу точний удар Густафа Нільссона у компенсований до другого тайму час.

    Нагадаємо, Ісландія залишила Україну за бортом ЧС-2018.

    Товариські матчі з футболу

    Індонезія – Ісландія – 0:6 (0:1)

    Голи: 0:1 – Б'ярнасон (30), 0:2 – Фіннбогасон (47), 0:3 – Карлссон (66), 0:4 – Гаральдссон (68), 0:5 – Германнссон (80), 0:6 – Еюйольфссон (81)

    Йорданія – Фінляндія – 1:2 (0:1)

    Голи: 0:1 – Тойвіо (35), 0:2 – Пельвас (61), 1:2 – Альмарді (82)

    Швеція – Данія – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Нільссон (90+3)

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