Травмований лідер «Ліверпуля» пройде реабілітацію в Іспанії
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Мохамед Салах та Серхіо Рамос. Фото: Getty Images
Салах вирушить до Іспанії, де проходитиме наступний етап відновлення
Лідер «Ліверпуля» Мохамед Салах пройде в Іспанії курс відновлення від травми плеча.
Нападник «Ліверпуля» Мохамед Салах розпочав реабілітацію після травми, отриманої у фіналі Ліги чемпіонів проти «Реала».
У вівторок, 29 травня, Салах вирушить до Іспанії, де проходитиме наступний етап відновлення, повідомляє офіційний сайт федерації футболу Єгипту.
Після цього Салах повинен приєднатись до табору національної команди. Нагадаємо, лідер «Ліверпуля» заявив, що впевнений у своїй поїздці на ЧС-2018.
Нагадаємо, єгипетські ЗМІ повідомляли, що Салах пропустить матч з Уругваєм на Чемпіонаті світу-2018.