Травмований лідер «Ліверпуля» пройде реабілітацію в Іспанії

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Мохамед Салах та Серхіо Рамос. Фото: Getty Images

Салах вирушить до Іспанії, де проходитиме наступний етап відновлення

Лідер «Ліверпуля» Мохамед Салах пройде в Іспанії курс відновлення від травми плеча.

Нападник «Ліверпуля» Мохамед Салах розпочав реабілітацію після травми, отриманої у фіналі Ліги чемпіонів проти «Реала».

У вівторок, 29 травня, Салах вирушить до Іспанії, де проходитиме наступний етап відновлення, повідомляє офіційний сайт федерації футболу Єгипту.

Після цього Салах повинен приєднатись до табору національної команди. Нагадаємо, лідер «Ліверпуля» заявив, що впевнений у своїй поїздці на ЧС-2018.

Нагадаємо, єгипетські ЗМІ повідомляли, що Салах пропустить матч з Уругваєм на Чемпіонаті світу-2018.