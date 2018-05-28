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    Травмований лідер «Ліверпуля» пройде реабілітацію в Іспанії

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    Мохамед Салах та Серхіо Рамос. Фото: Getty Images - Травмований лідер «Ліверпуля» пройде реабілітацію в Іспанії
    Мохамед Салах та Серхіо Рамос. Фото: Getty Images

    Салах вирушить до Іспанії, де проходитиме наступний етап відновлення

    Лідер «Ліверпуля» Мохамед Салах пройде в Іспанії курс відновлення від травми плеча.

    Нападник «Ліверпуля» Мохамед Салах розпочав реабілітацію після травми, отриманої у фіналі Ліги чемпіонів проти «Реала».

    У вівторок, 29 травня, Салах вирушить до Іспанії, де проходитиме наступний етап відновлення, повідомляє офіційний сайт федерації футболу Єгипту.

    Після цього Салах повинен приєднатись до табору національної команди. Нагадаємо, лідер «Ліверпуля» заявив, що впевнений у своїй поїздці на ЧС-2018.

    Нагадаємо, єгипетські ЗМІ повідомляли, що Салах пропустить матч з Уругваєм на Чемпіонаті світу-2018.

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