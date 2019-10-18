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    Тренер Бетербієва: Із усіх чемпіонів Артура не злякався тільки Гвоздик

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    Артур Бетербієв і Олександр Гвоздик проведуть найближчого ранку об'єднавчий бій - Тренер Бетербієва: Із усіх чемпіонів Артура не злякався тільки Гвоздик
    Артур Бетербієв і Олександр Гвоздик проведуть найближчого ранку об'єднавчий бій
    Фото із соцмереж

    Марк Ремсі дуже шанує Олександра за сміливість

    Марк Ремсі, тренер чинного чемпіона світу з боксу в напівважкій вазі за версією IBF Артура Бетербієва із РФ, розповів, що його підопічний не був проти того, щоб зустрітися і з іншими володарями чемпіонських поясів, але погодився тільки українець Олександр Гвоздик, чинний чемпіон за версією WBC.

    Чемпіоном за версією WBA є росіянин Дмітрій Бівол, тимчасовим чемпіоном за версією цієї організації – канадець Жан Паскаль, а чемпіоном за версією WBO – ще один росіянин Сєрґєй Ковальов.

    «Гвоздик був єдиним чемпіоном, хто погодився прийняти цей виклик. До нього ми вели переговори з іншими хлопцями. Але погодився тільки він. Я неймовірно поважаю це», - цитує Ремсі BoxingScene.

    Бій Артур Бетербієв - Олександр Гвоздик відбудеться раннім вранці 19 жовтня за київським часом у Філадельфії.

     Читайте також: Українці в прямому ефірі зможуть побачити титульний бій Олександра Гвоздика
    бокс Олександр Гвоздик Сєрґєй Ковальов Артур Бетербієв Дмітрій Бівол Жан Паскаль
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