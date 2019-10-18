Тренер Бетербієва: Із усіх чемпіонів Артура не злякався тільки Гвоздик



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Артур Бетербієв і Олександр Гвоздик проведуть найближчого ранку об'єднавчий бій Фото із соцмереж

Марк Ремсі дуже шанує Олександра за сміливість

Марк Ремсі, тренер чинного чемпіона світу з боксу в напівважкій вазі за версією IBF Артура Бетербієва із РФ, розповів, що його підопічний не був проти того, щоб зустрітися і з іншими володарями чемпіонських поясів, але погодився тільки українець Олександр Гвоздик, чинний чемпіон за версією WBC.

Чемпіоном за версією WBA є росіянин Дмітрій Бівол, тимчасовим чемпіоном за версією цієї організації – канадець Жан Паскаль, а чемпіоном за версією WBO – ще один росіянин Сєрґєй Ковальов.

«Гвоздик був єдиним чемпіоном, хто погодився прийняти цей виклик. До нього ми вели переговори з іншими хлопцями. Але погодився тільки він. Я неймовірно поважаю це», - цитує Ремсі BoxingScene.

Бій Артур Бетербієв - Олександр Гвоздик відбудеться раннім вранці 19 жовтня за київським часом у Філадельфії.

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