Тренер Маркевич вказав на роль Суркіса у переслідуванні глави УАФ Павелка



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Очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко платить голові комітету збірних щомісяця 730 тисяч гривень Фото - 24.tv

Мирон Богданович наголосив на сакраментальному: «спорт поза політикою»

Колишній тренер збірної України, екс-наставник, «Карпат», «Дніпра» і «Металіста» Мирон Маркевич відреагував на політичний скандал стосовно спроб окремих нардепів продовжити роботу так званої футбольної тимчасової слідчої комісії парламенту, яка займається розслідуванням корупційної діяльності нинішнього глави Української асоціації футболу Андрія Павелка.

«Очевидно, що спорт, футбол повинен бути поза політикою. Не місце політиці в спорті, давно треба навчитися розмежовувати ці не пов'язані між собою речі», - сказав Маркевич.

Він додав, що за півроку роботи парламентська ТСК з будівництва футбольних полів так і не змогла знайти порушень.

«І якщо за півроку нічого не знайшли – то нічого і далі там шукати, це ж логічно. Видно комусь погано спиться від того, і хочуть продовжити. Я не бачу в тому жодного сенсу. Якби були зловживання – за півроку їх можна було б показати. Раз нічого немає – треба ставити крапку», - зазначив він.

Маркевич порадив творцям футбольної ТСК просто спробувати пережити те, що наша «національна збірна добре грає, а молодіжка – стала чемпіонами світу».

«Деяким тому погано спиться. Але доведеться їм це пережити», - сказав відомий тренер.

Нагадаємо, що зірки українського футболу, володарі «Золотого м'яча» Шевченко, Блохін і Бєланов трохи раніше звернулися до Верховної Ради із закликом припинити політичний тиск на Українську асоціацію футболу, в тому числі, і за допомогою ТСК.

Варто відзначити, що Маркевич, так само як і Шевченко, Блохін і Бєланов є працівниками УАФ. Очолюючи комітет збірних команд, Мирон Богданович, за інформацією авторитетних джерел, має заробітну плату 730 тисяч гривень на місяць.

Як відомо, ТСК з питання будівництва футбольних майданчиків була створена в листопаді минулого року. Працювала шість місяців, і 15 травня втратила свої повноваження. Підсумковий звіт про роботу ТСК так наразі не надала.

Однак на офіційному сайті партії Опозиційної платформи «За життя» (до якої відноситься бізнесмен і політик, футбольний функціонер, а нині парламентарій Григорій Суркіс) з'явилися заклики до продовження роботи Комісії.

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