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    Тренер Петраков оцінив перспективи футболістів, з якими торік став чемпіоном світу серед молоді

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    Олександр Петраков задоволений тим, як складаються кар'єри його підопічних - Тренер Петраков оцінив перспективи футболістів, з якими торік став чемпіоном світу серед молоді
    Олександр Петраков задоволений тим, як складаються кар'єри його підопічних
    Фото - Іван Вербицький

    Спеціаліст задоволений, що майже всі футболісти основи мають у клубах стабільну ігрову практику

    Олександр Петраков, під керівництвом якого збірна України торік виграла чемпіонат світу з футболу серед гравців, не старших 20-ти років, оцінив «дорослі» перспективи виконавців, які грали під його керівництвом у 2019-му на польському мундіалі.

    «За хлопцями, з якими ми торік грали у Польщі, звичайно, стежу, хоча впливати на їхні кар’єри не можу, – каже  Олександр Васильович у коментарі «Главкому». – Мене тішить, що майже всі гравці основного складу нашої збірної стабільно грають у своїх клубах. Так, може, я комусь довіряв би більше, але радити клубним тренерам не можу. Скажу лише, що на Заході тренери довіряють молодим футболістам сміливіше, бо захищені контрактами, в їхню роботу ніхто не лізе, вони самі несуть відповідальність за результат і вільні у виборі. Вони можуть висловлювати своє бачення.

    Звичайно, у мене є своя думка щодо перспектив того чи іншого футболіста, але її волію залишити при собі. Це – професійна етика. Так, коли мене під час чемпіонату світу Супряга та Булеца запитали, чи варто йти в СК «Дніпро-1», я відповів ствердно. Бо в їх послугах був зацікавлений тренер Дмитро Михайленко. І зараз видно, що ці хлопці не прогадали. У такому віці дуже важливо грати, а не сидіти на лаві запасних. Тому добре, що наважився піти в Естонію, а не гріти лаву в СК «Дніпро-1» Сашко Сафронов. На його місце дніпряни взяли Володимира Адамюка, також є досвідчені Сергій Логінов та Максим Лопирьонок. Олександр грав би мало, а в Естонії виходить на поле постійно та ще й гратиме з «Левадією» в єврокубках. То ж досвід.

    Так само оптимістично ставлюся до переїзду в Латвію Дришлюка та Мусолітіна. Треба відходити від стереотипу, що чемпіонати балтійських країн – надто слабкі. Вони міцніють, а провідні клуби там цілком конкурентоздатні. Наші футболісти пішли саме в такі команди. До того ж не забувайте, що в працювати в Латвію після німецької Бундесліги не побоявся піти нинішній тренер луганської «Зорі» Віктор Скрипник. Думаю, він не пошкодував.

    Дуже тішуся, що заграв в основі «Ворскли» третій воротар нашої команди Різник. Його потенціал бачив ще рік тому. Сподіваюся, що після виходу «Карпат» з карантину отримає ігрову практику Хахльов. Бентежить доля Сікана, але я ж не можу давати поради Каштру. Так, я був шокований, що Данило після зими залишився в «Шахтарі», а не перейшов у «Маріуполь», де бракує нападників і де б він гарантовано грав. Проте, видно, Сікан сподівається, що зможе розкритися як дублер Жуніора Мораєша».

     Читайте також: Рік після тріумфу. Як склалась доля футболістів, які виграли молодіжний чемпіонат світу
    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Збірна України ФК «Шахтар» Жуніор Мораєш Володимир Адамюк Микола Мусолітін Владислав Супряга Сергій Булеца Олександр Петраков Луїш Каштру Данило Сікан Віктор Скрипник СК «Дніпро-1» Дмитро Михайленко Олександр Сафронов Сергій Логінов Максим Лопирьонок Дмитро Різник Олексій Хахльов Кирило Дришлюк
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