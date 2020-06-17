Тренер Петраков оцінив перспективи футболістів, з якими торік став чемпіоном світу серед молоді

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Олександр Петраков задоволений тим, як складаються кар'єри його підопічних Фото - Іван Вербицький

Спеціаліст задоволений, що майже всі футболісти основи мають у клубах стабільну ігрову практику

Олександр Петраков, під керівництвом якого збірна України торік виграла чемпіонат світу з футболу серед гравців, не старших 20-ти років, оцінив «дорослі» перспективи виконавців, які грали під його керівництвом у 2019-му на польському мундіалі.

«За хлопцями, з якими ми торік грали у Польщі, звичайно, стежу, хоча впливати на їхні кар’єри не можу, – каже Олександр Васильович у коментарі «Главкому». – Мене тішить, що майже всі гравці основного складу нашої збірної стабільно грають у своїх клубах. Так, може, я комусь довіряв би більше, але радити клубним тренерам не можу. Скажу лише, що на Заході тренери довіряють молодим футболістам сміливіше, бо захищені контрактами, в їхню роботу ніхто не лізе, вони самі несуть відповідальність за результат і вільні у виборі. Вони можуть висловлювати своє бачення.

Звичайно, у мене є своя думка щодо перспектив того чи іншого футболіста, але її волію залишити при собі. Це – професійна етика. Так, коли мене під час чемпіонату світу Супряга та Булеца запитали, чи варто йти в СК «Дніпро-1», я відповів ствердно. Бо в їх послугах був зацікавлений тренер Дмитро Михайленко. І зараз видно, що ці хлопці не прогадали. У такому віці дуже важливо грати, а не сидіти на лаві запасних. Тому добре, що наважився піти в Естонію, а не гріти лаву в СК «Дніпро-1» Сашко Сафронов. На його місце дніпряни взяли Володимира Адамюка, також є досвідчені Сергій Логінов та Максим Лопирьонок. Олександр грав би мало, а в Естонії виходить на поле постійно та ще й гратиме з «Левадією» в єврокубках. То ж досвід.

Так само оптимістично ставлюся до переїзду в Латвію Дришлюка та Мусолітіна. Треба відходити від стереотипу, що чемпіонати балтійських країн – надто слабкі. Вони міцніють, а провідні клуби там цілком конкурентоздатні. Наші футболісти пішли саме в такі команди. До того ж не забувайте, що в працювати в Латвію після німецької Бундесліги не побоявся піти нинішній тренер луганської «Зорі» Віктор Скрипник. Думаю, він не пошкодував.

Дуже тішуся, що заграв в основі «Ворскли» третій воротар нашої команди Різник. Його потенціал бачив ще рік тому. Сподіваюся, що після виходу «Карпат» з карантину отримає ігрову практику Хахльов. Бентежить доля Сікана, але я ж не можу давати поради Каштру. Так, я був шокований, що Данило після зими залишився в «Шахтарі», а не перейшов у «Маріуполь», де бракує нападників і де б він гарантовано грав. Проте, видно, Сікан сподівається, що зможе розкритися як дублер Жуніора Мораєша».