Тренер «Зорі» пояснив, чому не переїхав до Москви: П'ять років пишаюся, що є українцем
Віктор Скрипник зробив патріотичну заяву
Новий головний тренер луганської «Зорі» Віктор Скрипник розповів про те, що відмовився очолити московський «Локомотив».
Про це він заявив в інтерв'ю для YouTube-каналу Вацко Live.
«Чи запрошував мене московський «Локомотив»? Так. Економічно це значно серйозніше, ніж «Зоря»? Так. Однак, я залишаюсь тут. Чому? Тому, що мені з цим жити. Ось і все. І я цього не хочу. П'ять років кажу з гордістю, що я - українець. Я зробив свій вибір. Живу заради своєї сім'ї. Хочу, щоб про мене теж добре говорили. Я прийняв рішення, про яке в жодному разі не шкодую».
Водночас Віктор Скрипник заявив, що не засуджує футболістів, які їдуть в Росію.
«Заради Бога, нехай кожен робить те, що хоче», - відзначив тренер.
Нагадаємо, Віктор Скрипник очолив «Зорю» цього літа.