  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тренер «Зорі» пояснив, чому не переїхав до Москви: П'ять років пишаюся, що є українцем

    • Розсилка
    Віктор Скрипник не спокусився на великі гроші - Тренер «Зорі» пояснив, чому не переїхав до Москви: П'ять років пишаюся, що є українцем
    Віктор Скрипник не спокусився на великі гроші
    ФК «Зоря»

    Віктор Скрипник зробив патріотичну заяву

    Новий головний тренер луганської «Зорі» Віктор Скрипник розповів про те, що відмовився очолити московський «Локомотив».

    Читайте також

    Про це він заявив в інтерв'ю для YouTube-каналу Вацко Live.

    «Чи запрошував мене московський «Локомотив»? Так. Економічно це значно серйозніше, ніж «Зоря»? Так. Однак, я залишаюсь тут. Чому? Тому, що мені з цим жити. Ось і все. І я цього не хочу. П'ять років кажу з гордістю, що я - українець. Я зробив свій вибір. Живу заради своєї сім'ї. Хочу, щоб про мене теж добре говорили. Я прийняв рішення, про яке в жодному разі не шкодую».

    Водночас Віктор Скрипник заявив, що не засуджує футболістів, які їдуть в Росію.

    «Заради Бога, нехай кожен робить те, що хоче», - відзначив тренер.

    Нагадаємо, Віктор Скрипник очолив «Зорю» цього літа.

     Читайтет також: Він обігрував Клоппа. Новий тренер «Зорі», який зробив собі ім'я в Європі
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Зоря» Віктор Скрипник ФК «Локомотив» (Москва)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ