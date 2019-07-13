Тренер «Зорі» пояснив, чому не переїхав до Москви: П'ять років пишаюся, що є українцем



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Віктор Скрипник не спокусився на великі гроші ФК «Зоря»

Віктор Скрипник зробив патріотичну заяву

Новий головний тренер луганської «Зорі» Віктор Скрипник розповів про те, що відмовився очолити московський «Локомотив».

Про це він заявив в інтерв'ю для YouTube-каналу Вацко Live.

«Чи запрошував мене московський «Локомотив»? Так. Економічно це значно серйозніше, ніж «Зоря»? Так. Однак, я залишаюсь тут. Чому? Тому, що мені з цим жити. Ось і все. І я цього не хочу. П'ять років кажу з гордістю, що я - українець. Я зробив свій вибір. Живу заради своєї сім'ї. Хочу, щоб про мене теж добре говорили. Я прийняв рішення, про яке в жодному разі не шкодую».

Водночас Віктор Скрипник заявив, що не засуджує футболістів, які їдуть в Росію.

«Заради Бога, нехай кожен робить те, що хоче», - відзначив тренер.

Нагадаємо, Віктор Скрипник очолив «Зорю» цього літа.