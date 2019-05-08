  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Моурінью порівняв гравців «Барселони» з дітьми, які заснули на футбольному полі

    • Розсилка
    Моурінью порівняв гравців «Барселони» з дітьми, які заснули на футбольному полі

    «Дуже важко знайти виправдання тому, що сталося. Хотілося б почути пояснення Вальверде», - сказав Моурінью

    Відомий португальський тренер Жозе Моурінью прокоментував четвертий гол, пропущений «Барселоною» від «Ліверпуля» в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Цей м'яч дозволив англійському клубу вийти в фінал турніру.

    «Якби такий гол був пропущений в матчі команд U14 або U15, ми б сказали: «Діти заснули, дітям не вистачає характеру для гри в футбол, цим хлопцям потрібно вчити основи футболу». Але ми говоримо про кращих гравців світу.

    Дуже важко знайти виправдання тому, що сталося. Хотілося б почути пояснення Вальверде», - сказав Моурінью в ефірі beIN Sports.

    «Ліверпуль» став четвертим клубом в історії Ліги чемпіонів, який став переможцем двоматчевого протистояння після розгромної поразки в першій зустрічі. У першому матчі «Барселона» на своєму полі виграла з рахунком 3:0.

    У фіналі «Ліверпуль» зіграє з переможцем пари «Аякс» - «Тоттенхем Хотспур» (перший матч - 1: 0).

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона Жозе Моурінью ФК Ліверпуль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ