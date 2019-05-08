Моурінью порівняв гравців «Барселони» з дітьми, які заснули на футбольному полі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Дуже важко знайти виправдання тому, що сталося. Хотілося б почути пояснення Вальверде», - сказав Моурінью

Відомий португальський тренер Жозе Моурінью прокоментував четвертий гол, пропущений «Барселоною» від «Ліверпуля» в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Цей м'яч дозволив англійському клубу вийти в фінал турніру.

«Якби такий гол був пропущений в матчі команд U14 або U15, ми б сказали: «Діти заснули, дітям не вистачає характеру для гри в футбол, цим хлопцям потрібно вчити основи футболу». Але ми говоримо про кращих гравців світу.

Дуже важко знайти виправдання тому, що сталося. Хотілося б почути пояснення Вальверде», - сказав Моурінью в ефірі beIN Sports.

«Ліверпуль» став четвертим клубом в історії Ліги чемпіонів, який став переможцем двоматчевого протистояння після розгромної поразки в першій зустрічі. У першому матчі «Барселона» на своєму полі виграла з рахунком 3:0.

У фіналі «Ліверпуль» зіграє з переможцем пари «Аякс» - «Тоттенхем Хотспур» (перший матч - 1: 0).