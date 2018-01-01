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    Тренери збірної України з футзалу визначилися з гравцями, на яких розраховують перед Євро-2018

    На збір до Броварів викликано 15 виконавців
    Головний тренер національної збірної України з футзалу визначився з 15-ма гравцями, які пройдуть навчально-тренувальний збір перед тим, як вирушити до Словенії. Навчальний збір триватиме з 20-го по 28-е січня, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України. Місцем його проведення стануть Бровари. Протягом цього часу підопічні Олександра
    • Сьогодні, 16:10
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    Збірна України з футзалу. Фото АФУ
    Збірна України з футзалу. Фото АФУ

    На збір до Броварів викликано 15 виконавців

    Головний тренер національної збірної України з футзалу визначився з 15-ма гравцями, які пройдуть навчально-тренувальний збір перед тим, як вирушити до Словенії.

    Навчальний збір триватиме з 20-го по 28-е січня, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

    Місцем його проведення стануть Бровари.

    Протягом цього часу підопічні Олександра Косенка проведуть два товариських поєдинки.

    Воротарі: Євген Іваняк («Ураган»), Кирило Ципун («Продексім»), Дмитро Литвиненко («ЕРА-ПАК», Чехія).

    Польові гравці: Микола Грицина, Михайло Грицина, Тарас Королишин (усі – «Сталіца», Білорусь), Володимир Разуванов («Діна», Росія), Микола Білоцерківець («Норільський Нікель», Росія), Сергій Журба («ХІТ»), Олександр Педяш, Андрій Хамдамов, Руслан Шеремета, Андрій Лисенко (усі – «Сокіл»), Петро Шотурма («Ураган»), Віталій Дзюба («ІнБев/НПУ»).

    Чемпіонат Європи-2018 стартує 30 січня.

    Свій перший поєдинок групового етапу збірна України проведе 2 лютого (початок зустрічі о 21:45). Суперником стане збірна Румунії.

    За два дні підопічні Олександра Косенка протистоятимуть збірній Португалії (початок зустрічі о 19:00).

    чемпіонат Європи Збірна України футзал
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