Тренери збірної України з футзалу визначилися з гравцями, на яких розраховують перед Євро-2018

На збір до Броварів викликано 15 виконавців

Головний тренер національної збірної України з футзалу визначився з 15-ма гравцями, які пройдуть навчально-тренувальний збір перед тим, як вирушити до Словенії. Навчальний збір триватиме з 20-го по 28-е січня, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України. Місцем його проведення стануть Бровари. Протягом цього часу підопічні Олександра



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Збірна України з футзалу. Фото АФУ

На збір до Броварів викликано 15 виконавців

Головний тренер національної збірної України з футзалу визначився з 15-ма гравцями, які пройдуть навчально-тренувальний збір перед тим, як вирушити до Словенії.

Навчальний збір триватиме з 20-го по 28-е січня, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

Місцем його проведення стануть Бровари.

Протягом цього часу підопічні Олександра Косенка проведуть два товариських поєдинки.

Воротарі: Євген Іваняк («Ураган»), Кирило Ципун («Продексім»), Дмитро Литвиненко («ЕРА-ПАК», Чехія).

Польові гравці: Микола Грицина, Михайло Грицина, Тарас Королишин (усі – «Сталіца», Білорусь), Володимир Разуванов («Діна», Росія), Микола Білоцерківець («Норільський Нікель», Росія), Сергій Журба («ХІТ»), Олександр Педяш, Андрій Хамдамов, Руслан Шеремета, Андрій Лисенко (усі – «Сокіл»), Петро Шотурма («Ураган»), Віталій Дзюба («ІнБев/НПУ»).

Чемпіонат Європи-2018 стартує 30 січня.

Свій перший поєдинок групового етапу збірна України проведе 2 лютого (початок зустрічі о 21:45). Суперником стане збірна Румунії.

За два дні підопічні Олександра Косенка протистоятимуть збірній Португалії (початок зустрічі о 19:00).