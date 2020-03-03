Тренерка Іріша Блохіна розповіла про користь поїздок до Москви



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Іріша Олегівна поза політикою fakty.ua

Зірковий тренер з художньої гімнастики та член культової спортивної династії Іріша Блохіна дала розлге інтерв’ю газеті Факти та коментарі, з якого гріх не вихопить кілька показових цитат

Після недавнього скандалу з показовою поїздкою українських художнциць до країни, яка веде з Україною війну вже шостий рік, ключевим моментом всього інтерв’ю стала оцінка едекватності такого кроку.

Іріша Олегівна в цьому однозначна:

«Кожен вихід на килим - це досвід, який не замінить ніяка тренування. Христина Погранічна відстала від третього місця всього на 0,05, і ви розумієте, що цій маленькій пятерочки могло і не бути. Поїздка загартувала їх ще більше. Христині дуже йде вправу зі стрічкою. Воно неймовірно складне, гімнастка його ще не повністю показала, були помилки. Зараз будуть наступні старти, і ми побачимо, як дівчатка ростуть. Вважаю, що величезний потенціал у Єви Мелещук».

Далі ж тренерка чомусь дивується, що у її виду спорту нема в Україні популярності:

«Ми живемо в Україні і кожен день працюємо заради своєї країни. Але в світі нашу команду з художньої гімнастики чомусь більше знають і люблять, ніж в Україні. Ось недавно були в Японії, і там натовпу фанатів чекали наших дівчаток під готелем, їх впізнавали в магазинах. А тут про нашу збірну ніхто не знає. Аню Різатдінову тільки останнім часом почали впізнавати. Для цього їй знадобилося пройти через телевізійний проект, не пов'язаний зі спортом. А вона, між іншим, піднімала прапор нашої країни не один раз. Мене це сильно бере за душу. У світі на нашу роботу реагують: «Вау!» Завжди чекають наступних трендів, що Україна знову покаже. Яка у неї буде постановка, які костюми і музика? Хотілося б такого ж ставлення і в нашій країні. Адже художня гімнастика - це наше національне надбання».

Чи не здається пані Іріші, що два ці моменти якось пов’язані між собою?

Також викликає питання ціноутворення проходів на прийдешнє Євро-2020 - заявлені мінімальні 400 гривень за квиток якраз і знищують цікавість в українців й пожвавлюють його у більш заможних японців, якщо, звісно, вони приїдуть зі своєї країни, яка нині охоплена епідемією коронавірусу.