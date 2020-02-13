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    Тренерка Дерюгіна: Не хочу бойкотувати змагання у Москві

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    Ірина Дерюгіна з донькою Ірішею Блохіною утримують керівництво українською художньою гімнастикою під контролем - Тренерка Дерюгіна: Не хочу бойкотувати змагання у Москві
    Ірина Дерюгіна з донькою Ірішею Блохіною утримують керівництво українською художньою гімнастикою під контролем
    Instagram Ірини Дерюгіної

    Знана спеціалістка підкреслила, що возила команду в столицю держави-окупанта не через крайню потребу

    Віце-президент Федерації гімнастики України Ірина Дерюгіна не кається, що відправила збірну нашої держави з художньої гімнастики виступити на Ґран-прі Москви. Про це вона сама заявила в інтерв'ю телеканалу UA:Перший.

    «Я дуже рада. Вважаю, що я правильно вчинила. Діти дуже зраділи через відміннi умови для тренувань, які є в Росії.

    Четверте місце Єви Мелещук – також дуже добре. Це система Ґран-прі, ми в ній 25 років, я не хочу бойкотувати цей турнір», - сказала Дерюгіна.

    Нагадаємо, що раніше благословив поїздки українських спортсменів у лоно країни-агресора міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський. Після того засудили позицію спортивної спільноти в Україні представники нашої діаспори в Канаді.

     Читайте також: Київ прийме Євро з гімнастики. Квитки коштуватимуть від 400 гривень
    художня гімнастика Ірина Дерюгіна Єва Мелещук спорт поза політикою
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