Тренером «Вереса» став володар Суперкубка УЄФА у складі «Аякса»

Андрій Демченко очолив рівненський клуб

Виконувати обов'язки головного тренера рівненського «Вереса» буде Андрій Демченко. Про це повідомляє інформаційна служба НК «Верес» (Рівне). Демченко народився 20 серпня 1976 року у Запоріжжі. Виступав за місцевий «Металург», московський ЦСКА, амстердамський «Аякс», «Іллічівець»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Демченко

Андрій Демченко очолив рівненський клуб

Виконувати обов'язки головного тренера рівненського «Вереса» буде Андрій Демченко.

Про це повідомляє інформаційна служба НК «Верес» (Рівне).

Демченко народився 20 серпня 1976 року у Запоріжжі.

Виступав за місцевий «Металург», московський ЦСКА, амстердамський «Аякс», «Іллічівець» (Маріуполь), «Оболонь» (Київ), «Дачію» (Молдова) та «Геліос» (Харків).

Андрій є володарем Суперкубка УЄФА 1995 року.

Тренерську кар`єру розпочинав у запорізькому «Металурзі». У 2017 році працював у тренерському штабі Юрія Вірта у «Вересі».

Свій перший офіційний матч на чолі «червоно-чорних» Демченко проведе вже цієї неділі, 29 квітня, проти луганської «Зорі».

У четвер, 26 квітня, о 13:00 команда потягом вирушить зі Львова до Дніпра, звідки автобусом дістанеться до Запоріжжя.

Нагадаємо, напередодні «Верес» залишився без головного тренера.