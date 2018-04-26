Тренером «Вереса» став володар Суперкубка УЄФА у складі «Аякса»
- 26 Квiтня, 12:58
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Андрій Демченко очолив рівненський клуб
Виконувати обов'язки головного тренера рівненського «Вереса» буде Андрій Демченко.
Про це повідомляє інформаційна служба НК «Верес» (Рівне).
Демченко народився 20 серпня 1976 року у Запоріжжі.
Виступав за місцевий «Металург», московський ЦСКА, амстердамський «Аякс», «Іллічівець» (Маріуполь), «Оболонь» (Київ), «Дачію» (Молдова) та «Геліос» (Харків).
Андрій є володарем Суперкубка УЄФА 1995 року.
Тренерську кар`єру розпочинав у запорізькому «Металурзі». У 2017 році працював у тренерському штабі Юрія Вірта у «Вересі».
Свій перший офіційний матч на чолі «червоно-чорних» Демченко проведе вже цієї неділі, 29 квітня, проти луганської «Зорі».
У четвер, 26 квітня, о 13:00 команда потягом вирушить зі Львова до Дніпра, звідки автобусом дістанеться до Запоріжжя.
Нагадаємо, напередодні «Верес» залишився без головного тренера.