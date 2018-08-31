Троє українців допомагають росіянину Повєткіну готуватися до бою з Джошуа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: boxingnews.com.ua

В межах підготовки до даного поєдинку Повєткіну допомагають відразу три українських супертяжа

Російський надважковаговик Олександр Повєткін (34-1, 24 КО) продовжує підготовку до бою з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO британцем Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО), який відбудеться 22 вересня в Лондоні.

В межах підготовки до даного поєдинку Повєткіну допомагають відразу три українських супертяжа - професіонали Владислав Сіренко (9-0, 8 КО) і Олександр Захожий (8-0, 6 КО), а також аматор Володимир Кацук.

Крім них з Повєткіним спарингує хорватський проспект Петар Мілас (12-0, 9 КО) та британець Деніел Дюбуа (8-0, 8 КО).





Джерело: boxingnews.com.ua