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    Троє українців допомагають росіянину Повєткіну готуватися до бою з Джошуа

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    Фото:&nbsp;boxingnews.com.ua - Троє українців допомагають росіянину Повєткіну готуватися до бою з Джошуа
    Фото: boxingnews.com.ua

    В межах підготовки до даного поєдинку Повєткіну допомагають відразу три українських супертяжа

    Російський надважковаговик Олександр Повєткін (34-1, 24 КО) продовжує підготовку до бою з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO британцем Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО), який відбудеться 22 вересня в Лондоні.

    В межах підготовки до даного поєдинку Повєткіну допомагають відразу три українських супертяжа - професіонали Владислав Сіренко (9-0, 8 КО) і Олександр Захожий (8-0, 6 КО), а також аматор Володимир Кацук.

    Крім них з Повєткіним спарингує хорватський проспект Петар Мілас (12-0, 9 КО) та британець Деніел Дюбуа (8-0, 8 КО).


    Джерело: boxingnews.com.ua

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