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    Троє українців виступлять за збірну Європи на Континентальному кубку IAAF

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    Троє українців виступлять за збірну Європи на Континентальному кубку IAAF

    Запрошення отримали Наталія Прищепа, Анна Рижикова та Сергій Никифоров

    8-9 вересня Острава прийматиме Континентальний кубок Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF).

    Участь у ньому візьмуть збірні Європи, Америки, Африки та Азії й Океанії, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

     Збірну Європи сформували за результатами виступів спортсменів на чемпіонаті Європи у Берліні. У кожній дисципліні вона буде представлена двома спортсменами.

     Згідно з результатами, показаними у Берліні, до команди Європи ввійшли три українські спортсмени.

    Наталія Прищепа побіжить у Чехії 800 метрів, Анна Рижикова виступить на дистанції 400 метрів з бар’єрами, а Сергій Никифоров позмагається зі стрибків у довжину.

    Срібна медаль дозволяла виступити на Континентальному кубку також Марині Бех. Проте ще до початку сезону вони з тренером вирішили, що останнім турніром у ньому для української стрибунки у довжину стане чемпіонат Європи.

    Тож, завершивши його на мажорній ноті, Марина разом з коханим Михайлом Романчуком зосередилися на підготовці до весілля, яке відбудеться 2 вересня.

    Чемпіон Європи зі спортивної ходьби на 50 км Мар’ян Закальницький та срібна медалістка на цій дистанції у змаганнях серед жінок Аліна Цвілій участі у Континентальному кубку брати не будуть, оскільки їхня дисципліна не входить до програми змагань.

    чемпіонат Європи IAAF легка атлетика українці
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