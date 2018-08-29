Троє українців виступлять за збірну Європи на Континентальному кубку IAAF



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Запрошення отримали Наталія Прищепа, Анна Рижикова та Сергій Никифоров

8-9 вересня Острава прийматиме Континентальний кубок Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF).

Участь у ньому візьмуть збірні Європи, Америки, Африки та Азії й Океанії, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Збірну Європи сформували за результатами виступів спортсменів на чемпіонаті Європи у Берліні. У кожній дисципліні вона буде представлена двома спортсменами.

Згідно з результатами, показаними у Берліні, до команди Європи ввійшли три українські спортсмени.

Наталія Прищепа побіжить у Чехії 800 метрів, Анна Рижикова виступить на дистанції 400 метрів з бар’єрами, а Сергій Никифоров позмагається зі стрибків у довжину.

Срібна медаль дозволяла виступити на Континентальному кубку також Марині Бех. Проте ще до початку сезону вони з тренером вирішили, що останнім турніром у ньому для української стрибунки у довжину стане чемпіонат Європи.

Тож, завершивши його на мажорній ноті, Марина разом з коханим Михайлом Романчуком зосередилися на підготовці до весілля, яке відбудеться 2 вересня.

Чемпіон Європи зі спортивної ходьби на 50 км Мар’ян Закальницький та срібна медалістка на цій дистанції у змаганнях серед жінок Аліна Цвілій участі у Континентальному кубку брати не будуть, оскільки їхня дисципліна не входить до програми змагань.