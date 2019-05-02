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    Турецький акаунт НБА ігнорує Енеса Кантера, який є затятим критиком президента Ердогана

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    Енес Кантер - Турецький акаунт НБА ігнорує Енеса Кантера, який є затятим критиком президента Ердогана
    Енес Кантер

    «Ось так все влаштовано в країні, якою керує диктатор Ердоган», - написав у своєму Twitter Кантер

    Турецький центровий «Портленд Трейл Блейзерс» Енес Кантер обурився через публікації в офіційному акаунті НБА в Туреччині. Журналісти, які ведуть акаунт, ігнорують Кантера, не згадуючи його в результатах матчів і новинах.

    Зокрема, у другому матчі серії плей-офф з «Денвер Наггетс» (97:90, 1-1) Кантер набрав 15 очок. Американський акаунт НБА, перераховуючи кращих гравців, вказав Кантера. Турецькі колеги свого співвітчизника проігнорували.

    Сам баскетболіст впевнений, що така ситуація виникла через критику президента країни Реджепа Ердогана.

    «Ось так все влаштовано в країні, якою керує диктатор Ердоган. Я був єдиним представником Туреччини в матчі, але турецький акаунт мене цензурує. Вони не показують матчі нашої команди в Туреччині. Уряд контролює всіх людей. Чому НБА дозволяє так чинити?», - написав у своєму Twitter Кантер.

    Джерело: Чемпионат.com

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