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    Турецький аутсайдер з екс-капітаном київського «Динамо» у складі виграв два матчі поспіль

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    виглядає, що Микола Морозюк отримує задоволення від виступів у Туреччині - Турецький аутсайдер з екс-капітаном київського «Динамо» у складі виграв два матчі поспіль
    виглядає, що Микола Морозюк отримує задоволення від виступів у Туреччині
    Instagram Миколи Морозюка

    «Різеспор» навіть покинув зону вильоту

    Українець Микола Морозюк, котрий кілька разів виводив на поле з капітанською пов’язкою київське «Динамо», провів свій другий матч у складі нового клубу — турецького «Різеспора». І друга гра виявилася для колективу переможною.

    У 20-му турі турецької Суперліги «Різеспор» переміг на виїзді з рахунком 1:0 «Ерзурум». Єдиний м’яч бразильський центральний хавбек Фернандо Болдрін забив на 76-й хвилині.

    Морозюк відіграв усі 90 хвилин на позиції правого півоборонця.

    Таким чином, «Різеспор», видавши триматчеву переможну серію, вперше за тривалий час покинув зону вильоту. Команда, набравши 21-не очко, вийшла на 17-те місце з 20-ти команд. Позаду - «Анкараґюджю» (20 очок), «Ерзурум» (17) і «Ахісарспор» (17).

    До речі, за останніх віднедавна почав виступати колоритний нападник Олександр Гладкий, який в Україні встиг пограти за «Шахтар», «Динамо», «Металіст», «Дніпро», «Харків» і «Карпати». Правда, у програному сьогодні 0:3 матчі «Башакшехіру» Олександр участі не брав. Більше того — взагалі не потрапив до заявки.

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