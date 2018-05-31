Турецький клуб хоче підсилити свою атаку футболістами «Шахтаря»

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«Бешикташ» спробує домовитися з Бернардом і Феррейрою

Турецький «Бешикташ» має намір запросити двох футболістів «Шахтаря».

Мова йде про Бернарда Дуарте та Факундо Феррейру.

Ці гравці незабаром стануть вільними агентами, а «Бешикташ» у наступному сезоні має намір заощадити, так що готовий піти на умови футболістів, інформує Fotomaç.

Керівництво «Бешикташу» зустрінеться з Феррейрою та Бернардом у найближчі дні.

Усі крапки у можливих трансферах повинні бути поставлені за два тижні.

Раніше повідомлялося, що «Бешикташ» готовий запросити ще одного гравця «Шахтаря» − Дарійо Срну.

Водночас, Денис Бойко та Домагой Віда, які належать стамбульцям, можуть з нового сезону стати повноцінними гравцями київського «Динамо».

Нагадаємо, у «Шахтар» переходить ще один португальський спеціаліст.

Джерело: Террикон