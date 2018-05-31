Турецький клуб хоче підсилити свою атаку футболістами «Шахтаря»
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«Бешикташ» спробує домовитися з Бернардом і Феррейрою
Турецький «Бешикташ» має намір запросити двох футболістів «Шахтаря».
Мова йде про Бернарда Дуарте та Факундо Феррейру.
Ці гравці незабаром стануть вільними агентами, а «Бешикташ» у наступному сезоні має намір заощадити, так що готовий піти на умови футболістів, інформує Fotomaç.
Керівництво «Бешикташу» зустрінеться з Феррейрою та Бернардом у найближчі дні.
Усі крапки у можливих трансферах повинні бути поставлені за два тижні.
Beşiktaş'tan Shakhtar operasyonu! https://t.co/I0g8hwS83Q pic.twitter.com/iLcZlkCuf4— Fotomaç (@fotomac) 31 травня 2018 р.
Раніше повідомлялося, що «Бешикташ» готовий запросити ще одного гравця «Шахтаря» − Дарійо Срну.
Водночас, Денис Бойко та Домагой Віда, які належать стамбульцям, можуть з нового сезону стати повноцінними гравцями київського «Динамо».
Нагадаємо, у «Шахтар» переходить ще один португальський спеціаліст.
Джерело: Террикон