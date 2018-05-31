  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Турецький клуб хоче підсилити свою атаку футболістами «Шахтаря»

    • Розсилка
    Турецький клуб хоче підсилити свою атаку футболістами «Шахтаря»

    «Бешикташ» спробує домовитися з Бернардом і Феррейрою

    Турецький «Бешикташ» має намір запросити двох футболістів «Шахтаря».

    Мова йде про Бернарда Дуарте та Факундо Феррейру.

    Ці гравці незабаром стануть вільними агентами, а «Бешикташ» у наступному сезоні має намір заощадити, так що готовий піти на умови футболістів, інформує Fotomaç.

    Керівництво «Бешикташу» зустрінеться з Феррейрою та Бернардом у найближчі дні.

    Усі крапки у можливих трансферах повинні бути поставлені за два тижні.

    Раніше повідомлялося, що «Бешикташ» готовий запросити ще одного гравця «Шахтаря» − Дарійо Срну.

    Водночас, Денис Бойко та Домагой Віда, які належать стамбульцям, можуть з нового сезону стати повноцінними гравцями київського «Динамо».

    Нагадаємо, у «Шахтар» переходить ще один португальський спеціаліст.

    Джерело: Террикон

    Туреччина НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ