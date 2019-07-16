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    Турецький клуб випадково купив не того футболіста і розірвав з ним контракт

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    Турецький клуб випадково купив не того футболіста і розірвав з ним контракт

    Представники «Менеменспора» переплутали форварда Джаллоу з його співвітчизником і однофамільцем

    Турецький клуб «Менеменспор», який виступає у другому за силою дивізіоні країни, здійснив курйозний трансфер.

    Як повідомляє Foroyaa.gm, днями клуб оголосив про перехід нападника з Гамбії Алфи Джаллоу з команди третьої португальської ліги «Алкошетенсе». Футболіст був радий інтересу з боку «Менеменспора», і сторони швидко і успішно провели переговори, погодивши всі умови переходу.

    Однак уже через добу контракт з Джаллоу був розірваний. Причиною такого рішення став той факт, що представники «Менеменспора» переплутали форварда з його співвітчизником і однофамільцем Ламіною Джаллоу, який на клубному рівні захищає кольори «Салернітани» з італійської Серії B і є гравцем національної збірної Гамбії.

    Джерело: Чемпионат.com

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