Турецький клуб випадково купив не того футболіста і розірвав з ним контракт



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Представники «Менеменспора» переплутали форварда Джаллоу з його співвітчизником і однофамільцем

Турецький клуб «Менеменспор», який виступає у другому за силою дивізіоні країни, здійснив курйозний трансфер.

Як повідомляє Foroyaa.gm, днями клуб оголосив про перехід нападника з Гамбії Алфи Джаллоу з команди третьої португальської ліги «Алкошетенсе». Футболіст був радий інтересу з боку «Менеменспора», і сторони швидко і успішно провели переговори, погодивши всі умови переходу.

Однак уже через добу контракт з Джаллоу був розірваний. Причиною такого рішення став той факт, що представники «Менеменспора» переплутали форварда з його співвітчизником і однофамільцем Ламіною Джаллоу, який на клубному рівні захищає кольори «Салернітани» з італійської Серії B і є гравцем національної збірної Гамбії.

Джерело: Чемпионат.com