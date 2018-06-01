Твіттер відомого російського коментатора заговорив українською після відставки Зідана

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Василь Уткін

Доволі цікавий запис був опублікований на сторінці Василя Уткіна

У Твіттері відомого російського коментатора Василя Уткіна з'явився запис українською мовою щодо відходу Зінедіна Зідана з посади головного тренера «Реала».

Варто зазначити, що так само написано в українського коментатора каналів «Футбол 1/Футбол 2» Кирила Круторогова.

«Зідан йде як герой, на хвилі великого успіху, вигравши з «Реалом» усе. Так роблять Легенди, які заслужено записані в історію як одні з найкращих у світі!!», – написано у Твіттері Василя Уткіна.

Зідан прийшов у Реал у січні 2016 року після звільнення Рафаеля Бенітеса.

За цей час француз тричі виграв із командою Лігу чемпіонів, одного разу чемпіонат та Суперкубок Іспанії, двічі Суперкубок УЄФА та двічі Клубний чемпіонат світу.