Зінедін Зідан оголосив, що йде з «Реалу»

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Зінедін Зідан прощається з «Реалом». Фото Reuters

Наставник зробив ще красиво, після перемоги у Лізі чемпіонів

Головний тренер «Реала» Зінедін Зідан залишає мадридський клуб.

Про це сам французький фахівець заявив на спеціальній прес-конференції, яку скликав у столиці Іспанії.

Зідан повідомив представникам ЗМІ, що прийняв рішення не залишатися у «Королівському клубі» - і це його власне бажання.

Як повідомляє Marca, цю прес-конференцію Зідан організував після зустрічі з президентом клубу Флорентіно Пересом.

Зідан очолював «Реал» з 2016 року. Під його керівництвом «вершкові» виграли дев'ять трофеїв, у тому числі три кубка чемпіонів поспіль.

«Я прийняв рішення, що не буду головним тренером «Реала». Це може бути дивно, але команді потрібні зміни, щоб продовжувати перемагати. Потрібні нові тренерські рішення, і тому я прийняв таке рішення», - цитують Зідана іспанські ЗМІ.

Перес же заявив, що рішення наставник стало неочікуваним для нього, але його потрібно прийняти з повагою.

«Рішення стало ударом для мене. Я б хотів переконати його, але розумію, що цього не буде. Хочу подякувати тренеру за все те, що він зробив для «Реала». Якщо йому потрібен невеликий відпочинок, він його заслужив», - зазначив президент мадридського клубу.