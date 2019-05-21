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    Twitter заблокував офіційну сторінку одного з найкращих клубів НБА

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    Twitter заблокував офіційну сторінку одного з найкращих клубів НБА

    У нинішньому розіграші плей-офф НБА «Х'юстон» дійшов до півфіналу Західної конференції

    Twitter заблокував офіційну сторінку клубу НБА «Х'юстон Рокетс» в соціальній мережі. Цю інформацію підтвердили представники техаського клубу.

    «Наш аккаунт в Twitter тимчасово заблокований через декілька повідомлень, в яких використовувалася музика, захищена авторськими правами. Зараз ми намагаємося вирішити цю проблему», - йдеться в заяві «Рокетс».

    Нагадаємо, у нинішньому розіграші плей-офф Національної баскетбольної асоціації «Х'юстон» дійшов до півфіналу Західної конференції, де в шести матчах поступився «Голден Стейт Ворріорс». У першому раунді техасці виявилися сильнішими за «Юту Джаз» (4-1).

    Нагадаємо, раніше головний тренер «Рокетс» Майк Д'Антоні сказав, що готовий продовжити роботу з командою.

    Джерело: Чемпионат.com

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