У Буковелі визначилися чемпіони України з гірськолижного спорту

Ними стали Михайло Карпушин та Ольга Книш

У Буковелі, найбільшому гірськолижному курорті нашої країни, завершився чемпіонат України 2018 року з гірськолижного спорту. На провідних ролях головного змагання сезону національного рівня для вітчизняних гірськолижників були представники Львівського державного університету фізичної культури, інформує офіційний сайт закладу. На звітних стартах у



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Михайло Карпушин та Ольга Книш

Ними стали Михайло Карпушин та Ольга Книш

У Буковелі, найбільшому гірськолижному курорті нашої країни, завершився чемпіонат України 2018 року з гірськолижного спорту.

На провідних ролях головного змагання сезону національного рівня для вітчизняних гірськолижників були представники Львівського державного університету фізичної культури, інформує офіційний сайт закладу.

На звітних стартах у Буковелі гірськолижники цього університету здобули три золоті нагороди.

Зокрема, переможним дублем відзначився Михайло Карпушин. Йому не було рівних як у спеціальному слаломі, так і у слаломі-гіганті.

В обох дисциплінах Михайло показав найкращий час проходження дистанції.

«Золотий» почин Михайла підтримала Ольга Книш. Лідер національної жіночої команди України довела, що їй немає рівних у слаломі-гіганті.

Тепер на підопічну тренера Юлії Шепіленко чекає виступ на головному змаганні чотириріччя – ХХІІІ зимових Олімпійських іграх, які пройдуть з 9-го по 25-е лютого поточного року у Південній Кореї.

На олімпійських гірськолижних трасах Пхьончхану-2018 Книш, за попередньою інформацією, змагатиметься у трьох дисциплінах: спеціальному слаломі, слаломі-гіганті та супергіганті.