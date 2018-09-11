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    У чемпіонаті України можуть з'явитися південноафриканські гравці

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    Фото: Stellenbosch Rugby Academy - У чемпіонаті України можуть з'явитися південноафриканські гравці
    Фото: Stellenbosch Rugby Academy

    Одна з регбійних академій Південної Африки пропонує Україні співпрацю

    Регбійна академія Стелленбош запропонувала партнерство Федерації регбі України.

    Мова йде про програму обміну досвідом.

    У межах цієї співпраці південноафриканські гравці та тренери відправляться в Україну, а українські регбісти та наставники – у ПАР.

    «Регбі – це глобальна гра, і наша мета – надати гравцям можливість грати як на аматорському, так і на професійному рівнях. Ми хочемо відправити деяких наших перспективних гравців (18 років і старших) або тренерів в межах нашої програми обміну, а закордонні гравці приїжджають до нас, якщо захочуть», - йдеться у листі директора академії Алі Бренда, який опублікувала прес-служба Федерації регбі України.

    «Це дозволяє гравцям, тренерам і клубам знайти один одного. Міжкультурне регбі – чудовий досвід міжнародного регбі. Ми розглядаємо його як довгострокові відносини, де кожен може отримати задоволення від молодого таланту, підготовленого для майбутнього», - додав він.

    Академія Стелленбош вже запропонувала список з дев'яти виконавців, готових з кінця вересня виступати у чемпіонаті України з регбі.

    чемпіонат України регбі
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