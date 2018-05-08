У чоловічій та жіночій Суперлігах України з баскетболу планується розширення

Кількість команд з наступного сезону може збільшитися

З наступного сезону кількість команд у чоловічій Суперлізі України з баскетболу може збільшитися. За словами генерального секретаря Федерації баскетболу України Володимира Драбіковського, на найближчому виконкомі ФБУ буде винесено питання про розширення числа команд учасниць найсильнішого дивізіону. Федерація баскетболу України хоче, щоб у



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Фото: ФБУ

Кількість команд з наступного сезону може збільшитися

З наступного сезону кількість команд у чоловічій Суперлізі України з баскетболу може збільшитися.

За словами генерального секретаря Федерації баскетболу України Володимира Драбіковського, на найближчому виконкомі ФБУ буде винесено питання про розширення числа команд учасниць найсильнішого дивізіону.

Федерація баскетболу України хоче, щоб у чоловічій Суперлізі в наступному сезоні брали участь 10 команд.

На даний момент почався процес прийняття заявок від команд, які претендують на підвищення в класі.

База і фінансові можливості клубів мають відповідати рівню та вимогам для участі в елітному дивізіоні.

Нагадаємо, раніше про майбутнє розширення повідомлялося і в контексті жіночої Суперліги, право на участь в якій отримали переможниці Вищої ліги «Козачка-КПУ».