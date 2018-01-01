У «Чорноморець» перейшов володар кубка УЄФА 2009 року

Тоді Микола Іщенко грав за донецький «Шахтар», але у фіналі на полі так і не з'явився

Захисник Микола Іщенко підписав угоду з ФК «Чорноморець». Футболіст виступатиме в команді «моряків» під № 32, інформує офіційний сайт одеського клубу. Микола народився 9 березня 1983 року у Києві. Зріст - 182 см, вага - 75 кг. Починав грати у юнацьких командах: «Княжа» (Щасливе) та ДЮСШ-15 (Київ). Виступав у



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Микола Іщенко

Тоді Микола Іщенко грав за донецький «Шахтар», але у фіналі на полі так і не з'явився

Захисник Микола Іщенко підписав угоду з ФК «Чорноморець».

Футболіст виступатиме в команді «моряків» під № 32, інформує офіційний сайт одеського клубу.

Микола народився 9 березня 1983 року у Києві. Зріст - 182 см, вага - 75 кг.

Починав грати у юнацьких командах: «Княжа» (Щасливе) та ДЮСШ-15 (Київ).

Виступав у таких клубах: «Карпати» (Львів), «Шахтар» (Донецьк), «Іллічівець» (Маріуполь), «Металіст» (Харків), «Сталь» (Кам'янське), «Верес» (Рівне).

У вищому дивізіоні чемпіонату України зіграв 225 матчів, забив три голи.

У першій збірній країни провів один матч (у 2011 році проти Франції, 1:4). За «молодіжку» зіграв 24 поєдинки.

Іщенко є чемпіоном України (2009/10, 2010/11), володарем кубка України (2011), володарем кубка УЄФА (2009). Також був срібним призером молодіжного чемпіонату Європи (2006).

Микола – кавалер ордена «За мужність» III ступеня (2009 рік).