Форвард киян ляже під ніж хірурга - йому зроблять операцію на пахових кільцях

На перегляд у «Динамо» U-21 прибув центральний захисник ФК «Львів» Руслан Бариляк. У цьому сезоні 19-річний футболіст (народився 28 березня 1998 року) провів у Другій лізі 16 матчів, відзначившись у них одним забитим м'ячем. У сезоні-2015/16 Бариляк виступав за «Олександрію» U-19, після чого і перебрався в ФК



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Руслан Бариляк

Форвард киян ляже під ніж хірурга - йому зроблять операцію на пахових кільцях

На перегляд у «Динамо» U-21 прибув центральний захисник ФК «Львів» Руслан Бариляк.

У цьому сезоні 19-річний футболіст (народився 28 березня 1998 року) провів у Другій лізі 16 матчів, відзначившись у них одним забитим м'ячем.

У сезоні-2015/16 Бариляк виступав за «Олександрію» U-19, після чого і перебрався в ФК «Львів».

Водночас, форварду «Динамо» Назарію Русину, який покинув тренувальний збір киян в Іспанії через травму, незабаром зроблять операцію на пахових кільцях.

Таким чином, талановитий форвард, який нещодавно став залучатися до ігор першої команди «Динамо», не поїде на другий збір киян в Іспанії, який почнеться на початку лютого.

Точні терміни відновлення Русина поки невідомі.

Нагадаємо, український голкіпер «Динамо» успішно пройшов медогляд в «Депортиво».

Джерело: Динамоманія