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    У «Динамо» на перегляд приїхав футболіст з Другої ліги, а Русину знадобиться операція

    Форвард киян ляже під ніж хірурга - йому зроблять операцію на пахових кільцях
    На перегляд у «Динамо» U-21 прибув центральний захисник ФК «Львів» Руслан Бариляк. У цьому сезоні 19-річний футболіст (народився 28 березня 1998 року) провів у Другій лізі 16 матчів, відзначившись у них одним забитим м'ячем. У сезоні-2015/16 Бариляк виступав за «Олександрію» U-19, після чого і перебрався в ФК
    • Сьогодні, 14:28
    • Розсилка
    Руслан Бариляк
    Руслан Бариляк

    Форвард киян ляже під ніж хірурга - йому зроблять операцію на пахових кільцях

    На перегляд у «Динамо» U-21 прибув центральний захисник ФК «Львів» Руслан Бариляк.

    У цьому сезоні 19-річний футболіст (народився 28 березня 1998 року) провів у Другій лізі 16 матчів, відзначившись у них одним забитим м'ячем.

    У сезоні-2015/16 Бариляк виступав за «Олександрію» U-19, після чого і перебрався в ФК «Львів».

    Водночас, форварду «Динамо» Назарію Русину, який покинув тренувальний збір киян в Іспанії через травму, незабаром зроблять операцію на пахових кільцях.

    Таким чином, талановитий форвард, який нещодавно став залучатися до ігор першої команди «Динамо», не поїде на другий збір киян в Іспанії, який почнеться на початку лютого.

    Точні терміни відновлення Русина поки невідомі.

    Нагадаємо, український голкіпер «Динамо» успішно пройшов медогляд в «Депортиво».

    Джерело: Динамоманія

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