У «Динамо» на перегляд приїхав футболіст з Другої ліги, а Русину знадобиться операція
- Сьогодні, 14:28
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Форвард киян ляже під ніж хірурга - йому зроблять операцію на пахових кільцях
На перегляд у «Динамо» U-21 прибув центральний захисник ФК «Львів» Руслан Бариляк.
У цьому сезоні 19-річний футболіст (народився 28 березня 1998 року) провів у Другій лізі 16 матчів, відзначившись у них одним забитим м'ячем.
У сезоні-2015/16 Бариляк виступав за «Олександрію» U-19, після чого і перебрався в ФК «Львів».
Водночас, форварду «Динамо» Назарію Русину, який покинув тренувальний збір киян в Іспанії через травму, незабаром зроблять операцію на пахових кільцях.
Таким чином, талановитий форвард, який нещодавно став залучатися до ігор першої команди «Динамо», не поїде на другий збір киян в Іспанії, який почнеться на початку лютого.
Точні терміни відновлення Русина поки невідомі.
Нагадаємо, український голкіпер «Динамо» успішно пройшов медогляд в «Депортиво».
Джерело: Динамоманія