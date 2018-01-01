Український голкіпер «Динамо» успішно пройшов медогляд в «Депортиво»
- Сьогодні, 15:25
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До тренувань з новою командою воротар приступить у вівторок
Український воротар Максим Коваль, права на якого належать «Динамо», успішно пройшов медогляд в «Депортиво».
Про це повідомляє офіційний сайт галісійської клубу.
До тренувань з новою командою воротар приступить у вівторок.
Нагадаємо, «Депортиво» орендував Коваля до кінця поточного сезону з правом викупу.
Контракт воротаря з «Динамо» розрахований до літа 2020 року.
Сам Коваль повідомив, що довго не думав перед переходом в «Депортиво».
На даний момент «Депортиво» знаходиться в зоні вильоту турнірної таблиці чемпіонату Іспанії.
В останньому турі чемпіонату Іспанії галісійці поступилися «Реалу» з рахунком 1:7.
Джерело: xsport.ua