Український голкіпер «Динамо» успішно пройшов медогляд в «Депортиво»

До тренувань з новою командою воротар приступить у вівторок

Український воротар Максим Коваль, права на якого належать «Динамо», успішно пройшов медогляд в «Депортиво». Про це повідомляє офіційний сайт галісійської клубу. До тренувань з новою командою воротар приступить у вівторок. Нагадаємо, «Депортиво» орендував Коваля до кінця поточного сезону з правом викупу.