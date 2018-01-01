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    Український голкіпер «Динамо» успішно пройшов медогляд в «Депортиво»

    До тренувань з новою командою воротар приступить у вівторок
    Український воротар Максим Коваль, права на якого належать «Динамо», успішно пройшов медогляд в «Депортиво». Про це повідомляє офіційний сайт галісійської клубу. До тренувань з новою командою воротар приступить у вівторок. Нагадаємо, «Депортиво» орендував Коваля до кінця поточного сезону з правом викупу.
    • Сьогодні, 15:25
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    До тренувань з новою командою воротар приступить у вівторок

    Український воротар Максим Коваль, права на якого належать «Динамо», успішно пройшов медогляд в «Депортиво».

    Про це повідомляє офіційний сайт галісійської клубу.

    До тренувань з новою командою воротар приступить у вівторок.

    Нагадаємо, «Депортиво» орендував Коваля до кінця поточного сезону з правом викупу.

    Контракт воротаря з «Динамо» розрахований до літа 2020 року.

    Сам Коваль повідомив, що довго не думав перед переходом в «Депортиво».

    На даний момент «Депортиво» знаходиться в зоні вильоту турнірної таблиці чемпіонату Іспанії.

    В останньому турі чемпіонату Іспанії галісійці поступилися «Реалу» з рахунком 1:7.

    Джерело: xsport.ua

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