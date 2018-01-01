У другому товариському матчі юнацька збірна України програла Греції

Однолітки з Греції взяли реванш в української команди U-19

У другому виїзному спарингу у межах підготовки до еліт-раунду Євро-2018 юнацька збірна України U-19 поступилася грекам. Перший контрольний поєдинок завершився перемогою «синьо-жовтих» (1:0), однак цього разу підопічним Олександра Петракова поталанило менше. У Салоніках грекам вдалося взяти реванш, інформує офіційний сайт Федерації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Петраков. Фото ФФУ

Однолітки з Греції взяли реванш в української команди U-19

У другому виїзному спарингу у межах підготовки до еліт-раунду Євро-2018 юнацька збірна України U-19 поступилася грекам.

Перший контрольний поєдинок завершився перемогою «синьо-жовтих» (1:0), однак цього разу підопічним Олександра Петракова поталанило менше.

У Салоніках грекам вдалося взяти реванш, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Рахунок у матчі на 37-й хвилині відкрив захисник донецького «Шахтаря» Віктор Корнієнко. Однак по перерві команда господарів забила три м'ячі – на 52-й, 77-й та 86-й хвилинах.

Товариський матч з футболу

Греція (U-19) – Україна (U-19) – 3:1 (0:1)

Гол збірної України: Корнієнко (37)

Україна (U-19): Кожухар, Сухар (Сафронов, 88), Корнієнко (Авраменко, 60), Бондар, Снурніцин, Веремієнко, Дришлюк (Бєляєв, 67), Мусолітін (Хахльов, 60), Ременюк (Кащук, 67), Козиренко (Булеца, 67), Кулаков (Супряга, 60)

Контрольні матчі з еллінами були репетицією для нашої збірної перед еліт-раундом Євро-2018.

За вихід до фінальної частини континентальної першості Україна позмагається з командами Румунії, Швеції та Сербії.

Ці поєдинки відбудуться в Румунії 21-го, 24-го та 27 березня. На Євро-2018 потрапить тільки переможець групи.