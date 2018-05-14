У ФФУ не знайшли доказів здачі матчу проти «Чорноморця» гравцями «Олімпіка»

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Темур Парцванія. Фото з Instagram

Рішення опублікував уже колишній гравець донецького клубу Темур Парцванія

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ виправдав захисників «Олімпіка» Темура Парцванію (вже екс-захисника) й Еммерсона Іллой-Айєта у справі про нібито здачу матчу 26-го туру УПЛ проти «Чорноморця» (1:3).

Президент донецького клубу Владислав Гельзін раніше заявив, що ці футболісти провели матч не на своєму рівні та звернувся до КДК з проханням розібратися в ситуації.

КДК не знайшов порушень кодексу етики та чесної гри у діях футболістів.

«Справедливість взяла гору. Тепер хочу, щоб переді мною вибачилися ті люди, які ставили під сумнів мою чесність, завдали шкоди моїй репутації як футболіста, так і людини. Чи у нас вважається нормою стрясати словами повітря, не маючи доказів? Чекаю вибачень від президента «Олімпіка» Владислава Гельзіна та керівництва клубу, який засумнівався у моєму чесному ставленні до футболу», - написав Парцванія.

«Хочу почути експертів програми «Профутбол», зокрема, Олега Венглинського, який в ефірі передачі також публічно сумнівався у нашій чесності. Тепер вони визнають свою неправоту?», - додав він.

Джерело: Tribuna.com