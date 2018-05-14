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    У ФФУ не знайшли доказів здачі матчу проти «Чорноморця» гравцями «Олімпіка»

    • Сьогодні, 21:23
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    Темур Парцванія. Фото з Instagram
    Темур Парцванія. Фото з Instagram

    Рішення опублікував уже колишній гравець донецького клубу Темур Парцванія

    Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ виправдав захисників «Олімпіка» Темура Парцванію (вже екс-захисника) й Еммерсона Іллой-Айєта у справі про нібито здачу матчу 26-го туру УПЛ проти «Чорноморця» (1:3).

    Президент донецького клубу Владислав Гельзін раніше заявив, що ці футболісти провели матч не на своєму рівні та звернувся до КДК з проханням розібратися в ситуації.

    КДК не знайшов порушень кодексу етики та чесної гри у діях футболістів.

    Справедливость восторжествовала! Комитет этики и честной игры ФФУ не нашёл в моих действиях и действиях Эммерсона каких-либо действий, которые говорили бы о сдаче матча с «Черноморцем» 7 апреля этого года. Мы полностью оправданы органами ФФУ и с первой минуты помогали в расследовании. Нам нечего скрывать, никогда в своей карьере я не играл в грязные игры и не собираюсь этого делать!  Теперь хочу, чтобы передо мной извинились те люди, которые ставили под сомнение мою честность, нанесли вред моей репутации как футболиста, так и человека. Или у нас считается нормой сотрясать словами воздух, не имея доказательств?  Жду извинений от президента «Олимпика» Владислава Гельзина и руководства клуба, который усомнился в моем честном отношении к футболу. дважды я ездил на полиграф, результаты которого нам не показали. Он в прессе много говорил об этом, теперь хочется, чтобы признал свою неправоту и принёс нам извинения.  Хочу услышать экспертов программы «Профутбол», в частности, Олега Венглинского, который в эфире передачи также публично сомневался в нашей честности. Теперь они признают свою неправоту?

    Допис, поширений Темур Парцвания (@temur_partsvaniia)

    «Справедливість взяла гору. Тепер хочу, щоб переді мною вибачилися ті люди, які ставили під сумнів мою чесність, завдали шкоди моїй репутації як футболіста, так і людини. Чи у нас вважається нормою стрясати словами повітря, не маючи доказів? Чекаю вибачень від президента «Олімпіка» Владислава Гельзіна та керівництва клубу, який засумнівався у моєму чесному ставленні до футболу», - написав Парцванія.

    «Хочу почути експертів програми «Профутбол», зокрема, Олега Венглинського, який в ефірі передачі також публічно сумнівався у нашій чесності. Тепер вони визнають свою неправоту?», - додав він.

    Джерело: Tribuna.com

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