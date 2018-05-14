У ФФУ не знайшли доказів здачі матчу проти «Чорноморця» гравцями «Олімпіка»
- Сьогодні, 21:23
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Рішення опублікував уже колишній гравець донецького клубу Темур Парцванія
Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ виправдав захисників «Олімпіка» Темура Парцванію (вже екс-захисника) й Еммерсона Іллой-Айєта у справі про нібито здачу матчу 26-го туру УПЛ проти «Чорноморця» (1:3).
Президент донецького клубу Владислав Гельзін раніше заявив, що ці футболісти провели матч не на своєму рівні та звернувся до КДК з проханням розібратися в ситуації.
КДК не знайшов порушень кодексу етики та чесної гри у діях футболістів.
Справедливость восторжествовала! Комитет этики и честной игры ФФУ не нашёл в моих действиях и действиях Эммерсона каких-либо действий, которые говорили бы о сдаче матча с «Черноморцем» 7 апреля этого года. Мы полностью оправданы органами ФФУ и с первой минуты помогали в расследовании. Нам нечего скрывать, никогда в своей карьере я не играл в грязные игры и не собираюсь этого делать! Теперь хочу, чтобы передо мной извинились те люди, которые ставили под сомнение мою честность, нанесли вред моей репутации как футболиста, так и человека. Или у нас считается нормой сотрясать словами воздух, не имея доказательств? Жду извинений от президента «Олимпика» Владислава Гельзина и руководства клуба, который усомнился в моем честном отношении к футболу. дважды я ездил на полиграф, результаты которого нам не показали. Он в прессе много говорил об этом, теперь хочется, чтобы признал свою неправоту и принёс нам извинения. Хочу услышать экспертов программы «Профутбол», в частности, Олега Венглинского, который в эфире передачи также публично сомневался в нашей честности. Теперь они признают свою неправоту?
«Справедливість взяла гору. Тепер хочу, щоб переді мною вибачилися ті люди, які ставили під сумнів мою чесність, завдали шкоди моїй репутації як футболіста, так і людини. Чи у нас вважається нормою стрясати словами повітря, не маючи доказів? Чекаю вибачень від президента «Олімпіка» Владислава Гельзіна та керівництва клубу, який засумнівався у моєму чесному ставленні до футболу», - написав Парцванія.
«Хочу почути експертів програми «Профутбол», зокрема, Олега Венглинського, який в ефірі передачі також публічно сумнівався у нашій чесності. Тепер вони визнають свою неправоту?», - додав він.
Джерело: Tribuna.com