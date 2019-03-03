У футболі затвердили зміни в правилах гри з нового сезону
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Фото: Denis Doyle/Getty Images
IFAB оголосила сім пунктівМіжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) на 133-х щорічних зборах в шотландському Абердині внесла низку змін в правила гри.
1. У правилах конкретизували гру рукою. Ненавмисна гра рукою тепер буде каратися, якщо футболіст забив м'яч у ворота або створив гольовий момент.
2. Гравець, якого змінюють, повинен відправитися за найближчу до нього лінію ауту, а не йти через все поле до лавки запасних.
3. Затвердили правило про покарання жовтими і червоними картками для представників команд за неспортивну поведінку.
4. Скасовано правило, згідно з яким м'яч повинен покинути штрафний майданчик при ударі від воріт, перш ніж його торкнеться інший гравець команди.
5. Схвалено зміни, що стосуються активної участі гравців атакувальної команди в побудові стінки. Тепер їм буде заборонено це робити. Футболісти команди, яка виконує штрафний удар, повинні будуть знаходитися як мінімум на відстані одного метра від стінки, яку вибудовує команда, що захищається.
6. При виконанні пенальті голкіперам буде достатньо стояти тільки однією ногою на лінії воріт.
7. У деяких ситуаціях після того, як м'яч вулчив в арбітра, буде призначатися «спірний м'яч».
Зміни в правила вступлять в силу з червня 2019 року.