У грудні відбудеться матчева зустріч Україна - Литва з кікбоксингу



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Фото взяте з сайту xsport.ua

У турнірі Wizard Open Ring 2018 також візьмуть участь і бійці з інших країн

16 грудня у Києві відбудеться турнір Wizard Open Ring 2018, у межах якого пройде матчева зустріч України і Литви з професійного кікбоксингу К-1.

Команду України представлятимуть Богдан Базюк (2-1-1) у ваговій категорії до 67 кг, Володимир Сметанін (2-0) - до 71 кг, і Владислав Фостенка (3-2-1) - до 86 кг.

Литву представлятимуть Мартінас Даніус (13-7-6) - до 67 кг, Мартінас Ясіунас (14-11-3) - до 71 кг, і Едгарас Баніконіс (10-6-4) - до 86 кг.

Також на турнірі виступлять бійці з Азербайджану і Молдови.

Відзначимо, що турнір покаже телеканал XSPORT.

Нагадаємо, українці вибороли золото та срібло на Кубку світу з ушу.

Джерело: Xsport.ua