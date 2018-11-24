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    У грудні відбудеться матчева зустріч Україна - Литва з кікбоксингу

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    Фото взяте з сайту xsport.ua - У грудні відбудеться матчева зустріч Україна - Литва з кікбоксингу
    Фото взяте з сайту xsport.ua

    У турнірі Wizard Open Ring 2018 також візьмуть участь і бійці з інших країн

    16 грудня у Києві відбудеться турнір Wizard Open Ring 2018, у межах якого пройде матчева зустріч України і Литви з професійного кікбоксингу К-1.

    Команду України представлятимуть Богдан Базюк (2-1-1) у ваговій категорії до 67 кг, Володимир Сметанін (2-0) - до 71 кг, і Владислав Фостенка (3-2-1) - до 86 кг.

    Литву представлятимуть Мартінас Даніус (13-7-6) - до 67 кг, Мартінас Ясіунас (14-11-3) - до 71 кг, і Едгарас Баніконіс (10-6-4) - до 86 кг.

    Також на турнірі виступлять бійці з Азербайджану і Молдови.

    Відзначимо, що турнір покаже телеканал XSPORT.

    Нагадаємо, українці вибороли золото та срібло на Кубку світу з ушу.

    Джерело: Xsport.ua

    кікбоксинг українці єдиноборства
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