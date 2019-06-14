У Кам'янському обіцяють збудувати льодову арену і палац спорту



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Цьогоріч кам'янський «Прометей» став чемпіоном вищої ліги з баскетболу Федерація баскетболу України

Місто може суттєво покращити спортивну інфраструктуру

На сайті мерії Кам'янського опублікований текст змін, які планується внести до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2019 рік, прийнятої депутатами міськради.

Один з пунктів документа стосується будівництва льодової арени. Об'єкт хочуть звести в районі спорткомплексу «Прометей» на проспекті Аношкіна. На складання проектно-кошторисної документації в міському бюджеті можуть передбачити 300 тисяч гривень.

Крім того, в Кам'янському добудують тренувальну базу з баскетболу на вулиці В'ячеслава Чорновола, 67Е. Там зведуть цілий палац спорту. Вартість робіт оцінили в 292,8 млн гривень, 90% від цієї суми фінансується з державного бюджету.

До Програми соціально-економічного та культурного розвитку також пропонують внести пункт про розробку проектної документації на реконструкцію Лівобережного парку. На це в міському бюджеті можуть закласти 860 тисяч гривень.

Питання розглянуть на найближчій сесії міської ради.

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Джерело: Наш репортер