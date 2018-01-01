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    У Києві 18 січня презентують Чемпіонат світу з хокею серед юніорів

    Захід відбудеться у четвер на НСК «Олімпійський»
    У четвер, 18 січня, на НСК «Олімпійський» відбудеться презентація Чемпіонату світу з хокею 2018 року серед юніорів. Чемпіонат відбудеться 14-20 квітня 2018 року у київському Палаці спорту, інформує офіційний сайт Федерації хокею України. Минулого року головна льодова арена країни вже приймала Чемпіонат світу з хокею серед чоловіків,
    • Сьогодні, 16:18
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    Захід відбудеться у четвер на НСК «Олімпійський»

    У четвер, 18 січня, на НСК «Олімпійський» відбудеться презентація Чемпіонату світу з хокею 2018 року серед юніорів.

    Чемпіонат відбудеться 14-20 квітня 2018 року у київському Палаці спорту, інформує офіційний сайт Федерації хокею України.

    Минулого року головна льодова арена країни вже приймала Чемпіонат світу з хокею серед чоловіків, який вважається другим за силою.

    За дві вакансії в елітний дивізіон у Києві боролися національні збірні Австрії, Угорщини, Казахстану, Республіки Корея, Польщі й України.

    Збірна юніорів вже почала активну підготовку до першості світу.

    Так, перший підготовчий етап цього сезону юніорська збірна розпочала у листопаді у Броварах. Наприкінці грудня 2017 року юніорська збірна турнір «Кубок чотирьох націй» у Будапешті.

    Розповідати про чемпіонат, підготовку, плани і сюрпризи, що очікують відвідувачів чемпіонату, будуть міністр молоді та спорту України, президент Федерації хокею України, заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, а також старший тренер юніорської збірної команди України Олег Ігнатьєв.

    Київ чемпіонат світу хокей
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