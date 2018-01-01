У Києві 18 січня презентують Чемпіонат світу з хокею серед юніорів

Захід відбудеться у четвер на НСК «Олімпійський»

У четвер, 18 січня, на НСК «Олімпійський» відбудеться презентація Чемпіонату світу з хокею 2018 року серед юніорів. Чемпіонат відбудеться 14-20 квітня 2018 року у київському Палаці спорту, інформує офіційний сайт Федерації хокею України. Минулого року головна льодова арена країни вже приймала Чемпіонат світу з хокею серед чоловіків,



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Захід відбудеться у четвер на НСК «Олімпійський»

У четвер, 18 січня, на НСК «Олімпійський» відбудеться презентація Чемпіонату світу з хокею 2018 року серед юніорів.

Чемпіонат відбудеться 14-20 квітня 2018 року у київському Палаці спорту, інформує офіційний сайт Федерації хокею України.

Минулого року головна льодова арена країни вже приймала Чемпіонат світу з хокею серед чоловіків, який вважається другим за силою.

За дві вакансії в елітний дивізіон у Києві боролися національні збірні Австрії, Угорщини, Казахстану, Республіки Корея, Польщі й України.

Збірна юніорів вже почала активну підготовку до першості світу.

Так, перший підготовчий етап цього сезону юніорська збірна розпочала у листопаді у Броварах. Наприкінці грудня 2017 року юніорська збірна турнір «Кубок чотирьох націй» у Будапешті.

Розповідати про чемпіонат, підготовку, плани і сюрпризи, що очікують відвідувачів чемпіонату, будуть міністр молоді та спорту України, президент Федерації хокею України, заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, а також старший тренер юніорської збірної команди України Олег Ігнатьєв.