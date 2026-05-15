У Києві може знову відбутися Чемпіонат Європи зі стрибків у воду

Європейський чемпіонат двічі проходив у Києві – у 2017 та 2019 роках

Президент European Aquatics Антоніу Сілва відвідав Київ та заявив, що Україна може провести ще один Чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ukrainian Diving Federation.

Що сказав президент European Aquatics

«Я перебуваю в постійному контакті з вашим президентом Ігорем Лисовим, і в нас є плани знову провести у Києві чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Але це стане можливим лише після того, як ми зможемо гарантувати безпеку всім учасникам.

Для нас важливо, щоб українські спортсмени брали участь у змаганнях, адже це найкраща можливість представити свою країну міжнародній спільноті. Ми цінуємо ваш високий рівень і впевнені, що ви гідно представите і Україну, і Європу на Олімпійських іграх 2028 року», – заявив Антоніу Сілва.

Нагадаємо, European Aquatics відкладе повернення російських та білоруських спортсменів до виступів під власною символікою та гімном.

У квітні 2026 року Міжнародна федерація водних видів спорту офіційно зняла санкції з Росії та Білорусі. Рішення World Aquatics означає, що російські та білоруські спортсмени можуть виступати під національною символікою на змаганнях з плавання, стрибків у воду, артистичного плавання, хайдайвінгу, водного поло.

Однак наприкінці квітня European Aquatics звернулася з проханням щодо відтермінування рішення про повернення представників країн-агресорок. У відповідь на цю заяву World Aquatics дозволили виступ атлетів у «нейтральному» статусі.