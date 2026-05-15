Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У Києві може знову відбутися Чемпіонат Європи зі стрибків у воду

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
У Києві може знову відбутися Чемпіонат Європи зі стрибків у воду
Тандем Олексія Середи й Марка Гриценка виборов медаль на суперфіналі Кубка світу
фото: AP
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Європейський чемпіонат двічі проходив у Києві – у 2017 та 2019 роках

Президент European Aquatics Антоніу Сілва відвідав Київ та заявив, що Україна може провести ще один Чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ukrainian Diving Federation.

Що сказав президент European Aquatics

«Я перебуваю в постійному контакті з вашим президентом Ігорем Лисовим, і в нас є плани знову провести у Києві чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Але це стане можливим лише після того, як ми зможемо гарантувати безпеку всім учасникам.

Для нас важливо, щоб українські спортсмени брали участь у змаганнях, адже це найкраща можливість представити свою країну міжнародній спільноті. Ми цінуємо ваш високий рівень і впевнені, що ви гідно представите і Україну, і Європу на Олімпійських іграх 2028 року», – заявив Антоніу Сілва.

Європейська першість зі стрибків у воду двічі проходила у Києві – у 2017 та 2019 роках.

Нагадаємо, European Aquatics відкладе повернення російських та білоруських спортсменів до виступів під власною символікою та гімном.

У квітні 2026 року Міжнародна федерація водних видів спорту офіційно зняла санкції з Росії та Білорусі. Рішення World Aquatics означає, що російські та білоруські спортсмени можуть виступати під національною символікою на змаганнях з плавання, стрибків у воду, артистичного плавання, хайдайвінгу, водного поло.

Однак наприкінці квітня European Aquatics звернулася з проханням щодо відтермінування рішення про повернення представників країн-агресорок. У відповідь на цю заяву World Aquatics дозволили виступ атлетів у «нейтральному» статусі.

Теги: стрибки у воду

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща не хоче бачити стрибунів у воду з країн-агресорів на домашньому Чемпіонаті Європи
Польща попередила, що не допустить росіян і білорусів на Чемпіонат Європи зі стрибків у воду
18 квiтня, 21:38
Єдину перемогу для України на Кубку США здобув тандем Олексія Середи та Марка Гриценка
Україна виграла п’ять медалей і посіла друге місце на Кубку США зі стрибків у воду
20 квiтня, 16:41
Тандем Олексія Середи й Марка Гриценка виборов першу медаль України на суперфіналі Кубка світу
Українці Середа та Гриценко виграли срібло суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду
1 травня, 13:51

Новини

Бекхем став першим британським спортсменом-мільярдером
Бекхем став першим британським спортсменом-мільярдером
У Києві може знову відбутися Чемпіонат Європи зі стрибків у воду
У Києві може знову відбутися Чемпіонат Європи зі стрибків у воду
«У нас ..., а не півзахисники». Легенда збірної СРСР розкритикував рівень російського футболу
«У нас ..., а не півзахисники». Легенда збірної СРСР розкритикував рівень російського футболу
Український баскетбольний топ-клуб оголосив про сенсаційне призначення нового тренера
Український баскетбольний топ-клуб оголосив про сенсаційне призначення нового тренера
Збірна Бельгії з футболу оголосила фінальну заявку на Чемпіонат світу 2026
Збірна Бельгії з футболу оголосила фінальну заявку на Чемпіонат світу 2026
Європейська федерація водних видів спорту не буде скасовувати усі санкції проти Росії і Білорусі
Європейська федерація водних видів спорту не буде скасовувати усі санкції проти Росії і Білорусі

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua