У 1966 році у складі збірної СРСР Пономарьов посів четверте місце на Чемпіонаті світу

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Пономарьов: Граємо з островами Зеленого Мису – це абсурд!

Колишній захисник ЦСКА та збірної СРСР Володимир Пономарьов у розмові з пропагандистами розкритикував рівень російського футболу. Про це повідомляє «Главком».

«Рівень нашого футболу слабенький. Ми допустили будь-яких сволочів-іноземців, які приїжджають сюди заробляти гроші будь-якими шляхами, а наші хлопці сидять. Наші хлопці спочатку хочуть грати у футбол, а потім гроші заробляти, а ці навпаки. Англійці кажуть: покажіть своїх півзахисників і ми скажемо, що у вас за команда. А в нас ла**о, а не півзахисники», – сказав Пономарьов.

Він також заявив, що без міжнародних матчів рівень російського футболу дуже сильно знизився

«Без міжнародних турнірів рівень стає ще гіршим – немає жодної практики. Граємо з островами Зеленого Мису – це абсурд! Хіба ж так можна? Навпаки, розтренуєшся з такими суперниками. Якщо нас і надалі не повертатимуть у міжнародні турніри, то рівень нашого футболу впаде ще сильніше», – заявив Пономарьов.

86-річний Володимир Пономарьов більшу частину кар'єри провів у московському ЦСКА. Він зіграв 25 матчів за збірну СРСР.

У 1966 році у складі збірної СРСР Пономарьов посів четверте місце на Чемпіонаті світу. Цей результат став найкращим досягненням на Мундіалях в історії радянського футболу. Тоді на чемпіонаті світу 1966 року Пономарьов зіграв у 5 поєдинках.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.