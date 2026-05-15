Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«У нас ..., а не півзахисники». Легенда збірної СРСР розкритикував рівень російського футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«У нас ..., а не півзахисники». Легенда збірної СРСР розкритикував рівень російського футболу
У 1966 році у складі збірної СРСР Пономарьов посів четверте місце на Чемпіонаті світу
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Пономарьов: Граємо з островами Зеленого Мису – це абсурд!

Колишній захисник ЦСКА та збірної СРСР Володимир Пономарьов у розмові з пропагандистами розкритикував рівень російського футболу. Про це повідомляє «Главком».

«Рівень нашого футболу слабенький. Ми допустили будь-яких сволочів-іноземців, які приїжджають сюди заробляти гроші будь-якими шляхами, а наші хлопці сидять. Наші хлопці спочатку хочуть грати у футбол, а потім гроші заробляти, а ці навпаки. Англійці кажуть: покажіть своїх півзахисників і ми скажемо, що у вас за команда. А в нас ла**о, а не півзахисники», – сказав Пономарьов.

Він також заявив, що без міжнародних матчів рівень російського футболу дуже сильно знизився

«Без міжнародних турнірів рівень стає ще гіршим – немає жодної практики. Граємо з островами Зеленого Мису – це абсурд! Хіба ж так можна? Навпаки, розтренуєшся з такими суперниками. Якщо нас і надалі не повертатимуть у міжнародні турніри, то рівень нашого футболу впаде ще сильніше», – заявив Пономарьов.

86-річний Володимир Пономарьов більшу частину кар'єри провів у московському ЦСКА. Він зіграв 25 матчів за збірну СРСР.

У 1966 році у складі збірної СРСР Пономарьов посів четверте місце на Чемпіонаті світу. Цей результат став найкращим досягненням на Мундіалях в історії радянського футболу. Тоді на чемпіонаті світу 1966 року Пономарьов зіграв у 5 поєдинках.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Півзахисник збірної Бельгії Кевін Де Брейне у списку на Чемпіонат світу 2026
Збірна Бельгії з футболу оголосила фінальну заявку на Чемпіонат світу 2026
Сьогодні, 15:59
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив про активну роль Туреччини у переговорах між Україною та РФ
Туреччина включилася у процес припинення війни між Україною та РФ
13 травня, 11:17
CNN: Відступ російських військ із Кідала підірвав репутацію Путіна в Африці
CNN: Відступ російських військ із Кідала підірвав репутацію Путіна в Африці
11 травня, 04:29
Дорогі кредити з'їдають доходи росіян
Розвідка: реальні доходи росіян різко сповільнилися попри зростання зарплат
7 травня, 18:01
Алекс Фергюсон залишається останнім чемпіоном на чолі «Манчестер Юнайтед»
Легендарний Фергюсон госпіталізований з «Олд Траффорд» перед матчем із «Ліверпулем»
3 травня, 18:58
Скотт Паркер залишився без роботи
Аутсайдер чемпіонату Англії звільнив головного тренера
30 квiтня, 15:25
Туапсе – після удару по нафтобазі
Росія не змогла скористатися високими цінами на нафту, і ось чому...
30 квiтня, 12:53
«Каноніри» вже перемагали іспанський гранд у цьому сезоні
«Атлетіко» – «Арсенал». Прогноз і анонс на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Реклама
29 квiтня, 10:30
Внаслідок ударів безпілотників Служби безпеки України уражено великі десантні кораблі ВМФ РФ «Ямал» та «Фільченков»
СБУ уразила три кораблі російського флоту та винищувач у Криму
26 квiтня, 15:53

Новини

Бекхем став першим британським спортсменом-мільярдером
Бекхем став першим британським спортсменом-мільярдером
У Києві може знову відбутися Чемпіонат Європи зі стрибків у воду
У Києві може знову відбутися Чемпіонат Європи зі стрибків у воду
«У нас ..., а не півзахисники». Легенда збірної СРСР розкритикував рівень російського футболу
«У нас ..., а не півзахисники». Легенда збірної СРСР розкритикував рівень російського футболу
Український баскетбольний топ-клуб оголосив про сенсаційне призначення нового тренера
Український баскетбольний топ-клуб оголосив про сенсаційне призначення нового тренера
Збірна Бельгії з футболу оголосила фінальну заявку на Чемпіонат світу 2026
Збірна Бельгії з футболу оголосила фінальну заявку на Чемпіонат світу 2026
Європейська федерація водних видів спорту не буде скасовувати усі санкції проти Росії і Білорусі
Європейська федерація водних видів спорту не буде скасовувати усі санкції проти Росії і Білорусі

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua