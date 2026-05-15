Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна Бельгії з футболу оголосила фінальну заявку на Чемпіонат світу 2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Збірна Бельгії з футболу оголосила фінальну заявку на Чемпіонат світу 2026
Півзахисник збірної Бельгії Кевін Де Брейне у списку на Чемпіонат світу 2026
фото: REUTERS
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Усі зірки в списку – Куртуа, Де Брейне, Лукаку і Троссар

Збірна Бельгії під керівництвом головного тренера Руді Гарсії оголосила остаточну заявку на Чемпіонат світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Королівську бельгійську футбольну асоціацію.

До складу «червоних дияволів» увійшли 26 футболістів. До старту Чемпіонату світу 2026 збірна Бельгії зіграє два контрольні матчі: 2 червня проти Хорватії в Рієці та 6 червня проти Тунісу в Брюсселі.

Заявка збірної Бельгії на Чемпіонат світу 2026

  • Воротарі: Тібо Куртуа (Реал, Іспанія), Сенне Ламменс (Манчестер Юнайтед, Англія), Майк Пендерс (Страсбур, Франція)
  • Захисники: Тома Меньє (Лілль, Франція), Тімоті Кастань (Фулгем, Англія), Артюр Теат (Айнтрахт Ф, Німеччина), Зено Дебаст (Спортінг, Португалія), Максим Де Кюйпер (Брайтон, Англія), Брендон Мехеле (Брюгге, Бельгія), Коні Де Вінтер (Мілан, Італія), Хоакін Сейс (Брюгге, Бельгія)
  • Півзахисники: Аксель Вітсель (Жирона, Іспанія), Кевін Де Брейне (Наполі, Італія), Юрі Тілеманс (Астон Вілла, Англія), Ханс Ванакен (Брюгге, Бельгія), Шарль Де Кетеларе (Аталанта, Італія), Амаду Онана (Астон Вілла, Англія), Ніколас Раскін (Рейнджерс, Шотландія), Дієго Морейра (Страсбур, Франція)
  • Нападники: Ромелу Лукаку (Наполі, Італія), Леандро Троссар (Арсенал, Англія), Жеремі Доку (Манчестер Сіті, Англія), Доді Лукебакіо (Бенфіка, Португалія), Алексіс Салемакерс (Мілан, Італія), Матіас Фернандес-Пардо (Лілль, Франція)

Зазначимо, що до заявки не увійшов форвард «Ювентуса» Лоїс Опенда. При цьому дебютний виклик до збірної отримав нападник «Лілля» Матіас Фернандес-Пардо, який мав право представляти на міжнародному рівні Іспанію, але зрештою обрав Бельгію.

Чемпіонат світу 2026 пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Мексиці та Канаді. Бельгія зіграє у групі G – суперниками команди Руді Гарсії будуть Єгипет, Іран та Нова Зеландія.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної Боснії і Герцеговини визначився з переліком виконавців на прийдешній Чемпіонат світу.

Сєргєй Барбарез повезе на Мундіаль 26 футболістів. До заявки потрапив колишній голкіпер луганської «Зорі» Нікола Васіль. Також у списку опинився найсильніший боснійський футболіст в історії Едін Джеко.

Теги: Ромелу Лукаку Тібо Куртуа Бельгія ЧС-2026 НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артем Довбик (крайній ліворуч) не входить в плани римлян
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Французький футболіст перебуває у системі «Метца» понад десять років
Французький тінейджер після порятунку з пожежі в Швейцарії підписав контракт з клубом
21 квiтня, 18:51
Едер Мілітан дивитиметься турнір лише по ТБ
Зірка «Реала» пропустить Чемпіонат світу 2026
25 квiтня, 16:19
Суперники організували дев'ять голів на двох
ПСЖ і «Баварія» встановили новий рекорд півфіналів Ліги чемпіонів
29 квiтня, 10:04
Маркіньйос переписав історію турніру
Капітан ПСЖ повторив рекорд легендарного Роберто Карлоса в Лізі чемпіонів
29 квiтня, 11:33
Дженнаро Гаттузо зацікавив іменитий клуб
Гаттузо став кандидатом у тренери історичного гранда Італії – інсайдер
30 квiтня, 14:16
Андреа Мальдера працював в збірній України помічником Андрія Шевченка
Вперше в історії збірну України з футболу очолить іноземець – джерело
2 травня, 16:36
Позивачі використовують старі інвестугоди для оскарження санкцій
Олігархи РФ подали серію позовів проти Бельгії: причина
5 травня, 16:51
Денис Кузик (праворуч) асистував партнеру та забив сам
ЛНЗ із перемогою над «Полтавою» повернувся на друге місце в Прем'єр-лізі
13 травня, 17:41

Новини

Український баскетбольний топ-клуб оголосив про сенсаційне призначення нового тренера
Український баскетбольний топ-клуб оголосив про сенсаційне призначення нового тренера
Збірна Бельгії з футболу оголосила фінальну заявку на Чемпіонат світу 2026
Збірна Бельгії з футболу оголосила фінальну заявку на Чемпіонат світу 2026
Європейська федерація водних видів спорту не буде скасовувати усі санкції проти Росії і Білорусі
Європейська федерація водних видів спорту не буде скасовувати усі санкції проти Росії і Білорусі
Стародубцева пробилася до півфіналу турніру WTA 125 у Парижі
Стародубцева пробилася до півфіналу турніру WTA 125 у Парижі
Ребров запросив у «Панатінаїкоса» неймовірну зарплату – джерело
Ребров запросив у «Панатінаїкоса» неймовірну зарплату – джерело
Депутат Думи назвав «зрадою» трансляцію Чемпіонату світу з хокею в Росії
Депутат Думи назвав «зрадою» трансляцію Чемпіонату світу з хокею в Росії

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua