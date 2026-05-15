Збірна Бельгії з футболу оголосила фінальну заявку на Чемпіонат світу 2026

Півзахисник збірної Бельгії Кевін Де Брейне у списку на Чемпіонат світу 2026

Усі зірки в списку – Куртуа, Де Брейне, Лукаку і Троссар

Збірна Бельгії під керівництвом головного тренера Руді Гарсії оголосила остаточну заявку на Чемпіонат світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Королівську бельгійську футбольну асоціацію.

До складу «червоних дияволів» увійшли 26 футболістів. До старту Чемпіонату світу 2026 збірна Бельгії зіграє два контрольні матчі: 2 червня проти Хорватії в Рієці та 6 червня проти Тунісу в Брюсселі.

Заявка збірної Бельгії на Чемпіонат світу 2026

Воротарі : Тібо Куртуа (Реал, Іспанія), Сенне Ламменс (Манчестер Юнайтед, Англія), Майк Пендерс (Страсбур, Франція)

Захисники : Тома Меньє (Лілль, Франція), Тімоті Кастань (Фулгем, Англія), Артюр Теат (Айнтрахт Ф, Німеччина), Зено Дебаст (Спортінг, Португалія), Максим Де Кюйпер (Брайтон, Англія), Брендон Мехеле (Брюгге, Бельгія), Коні Де Вінтер (Мілан, Італія), Хоакін Сейс (Брюгге, Бельгія)

Півзахисники : Аксель Вітсель (Жирона, Іспанія), Кевін Де Брейне (Наполі, Італія), Юрі Тілеманс (Астон Вілла, Англія), Ханс Ванакен (Брюгге, Бельгія), Шарль Де Кетеларе (Аталанта, Італія), Амаду Онана (Астон Вілла, Англія), Ніколас Раскін (Рейнджерс, Шотландія), Дієго Морейра (Страсбур, Франція)

Нападники: Ромелу Лукаку (Наполі, Італія), Леандро Троссар (Арсенал, Англія), Жеремі Доку (Манчестер Сіті, Англія), Доді Лукебакіо (Бенфіка, Португалія), Алексіс Салемакерс (Мілан, Італія), Матіас Фернандес-Пардо (Лілль, Франція)

Зазначимо, що до заявки не увійшов форвард «Ювентуса» Лоїс Опенда. При цьому дебютний виклик до збірної отримав нападник «Лілля» Матіас Фернандес-Пардо, який мав право представляти на міжнародному рівні Іспанію, але зрештою обрав Бельгію.

Чемпіонат світу 2026 пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Мексиці та Канаді. Бельгія зіграє у групі G – суперниками команди Руді Гарсії будуть Єгипет, Іран та Нова Зеландія.

