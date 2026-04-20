Україна виграла п’ять медалей і посіла друге місце на Кубку США зі стрибків у воду

Єдину перемогу для України на Кубку США здобув тандем Олексія Середи та Марка Гриценка

Українські стрибуни у воду здобули п'ять медалей на змаганнях Кубка США у Форт-Лодердейлі. Про це повідомляє «Главком».

Усі медалі України на Кубку США-2026

Золото : Олексій Середа та Марк Гриценко (синхронні стрибки, 10 м)

: Олексій Середа та Марк Гриценко (синхронні стрибки, 10 м) Срібло : Ксенія Байло та Софія Виставкіна (синхронні стрибки, 10 м); Олексій Середа (одиночні стрибки, 10 м); Кірілл Болюх та Станіслав Оліферчик (синхронні стрибки, 3 м)

: Ксенія Байло та Софія Виставкіна (синхронні стрибки, 10 м); Олексій Середа (одиночні стрибки, 10 м); Кірілл Болюх та Станіслав Оліферчик (синхронні стрибки, 3 м) Бронза: Ксенія Бочек та Діана Карнафель (синхронні стрибки, 3 м)

Єдину перемогу на Кубку США ще у перший день змагань здобув український тандем Олексія Середи та Марка Гриценка, яким не було рівних в стрибках з 10-метрової вишки.

Збірна України завершила виступи на Кубку США на другому загальнокомандному місці. А перемогу здобули господарі турніру – спортсмени США (5-3-2). Третє місце посіла збірна Великої Британії (1-2-3).

Наступні змагання в календарі стрибунів у воду – суперфінал Кубка світу в Пекіні (1-3 травня). Українці виступатимуть у п'яти дисциплінах.

Нагадаємо, що Олексій Середа став «Спортсмен року-2025» у стрибках у воду за версією European Aquatics. Європейська федерація водних видів вже вдруге обрала українця володарем престижної премії «Athlete of the Year Awards». Олексій став її переможцем також у 2023 році.

Польща готується прийняти у 2027 році Чемпіонат Європи зі стрибків у воду, однак польські спортивні посадовці заявили, що представників країни-агресора Росії та Білорусі на турнірі не буде.