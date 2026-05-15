Український баскетбольний топ-клуб оголосив про сенсаційне призначення нового тренера

Святослав Василик
Дмитро Забірченко очолив БК «Харківські Соколи»
фото: БК Харківські Соколи
Дмитро Забірченко несподівано змінив Київ на Харків

Баскетбольний клуб «Харківські Соколи» офіційно оголосив про призначення українського фахівця Дмитра Забірченка на посаду головного тренера команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу.

За офіційною інформацією, Забірченко підписав контракт з харківським клубом на два сезони. Про фінансові умови угоди нічого не повідомляється.

«Знаю, що «Соколи» – це амбітний проект не на один рік. Клуб ставить перед собою серйозні задачі на майбутнє, тому ця пропозиція одразу ж зацікавила. Отже, сьогодні вранці я підписав контракт терміном на два сезони. 

В команді вже є деякі гравці, які повністю відповідають моїм вимогам. Це фундамент. Та вже від сьогодні я у повній мірі залучений до процесу підсилення, щоб сформувати належний склад, який зможе досягати поставлених керівництвом цілей», – прокоментував своє призначення Забірченко.

Останнім місцем роботи Дмитра Забірченка був «Київ-Баскет», з яким фахівець завоював срібло минулого сезону Суперліги, поступившись у фіналі «Дніпру». Прес-служба «Київ-Баскета» поки не робила ніяких офіційних заяв.

Напередодні баскетбольний клуб «Харківські Соколи» офіційно оголосив про завершення співпраці з українським фахівцем Валерієм Плехановим. Плеханов очолив клуб у травні 2025 року. Також він очолював харківську команду у сезоні-2021/22 і до початку повномасштабного вторгнення РФ.

В сезоні 2025/26 «Соколи» посіли друге місце в регулярному чемпіонаті, але завершили плейоф без медалей. У півфіналі харківська команда програла «Київ-Баскету» (1-2), а в серії за бронзу поступилася «Рівному» (1-2).

Нагадаємо, Інна Кочубей призначена головною тренеркою жіночої національної збірної України з баскетболу. На посаді головної тренерки Кочубей змінила Євгенія Мурзіна.

Новини

