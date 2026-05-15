Український баскетбольний топ-клуб оголосив про сенсаційне призначення нового тренера
Дмитро Забірченко несподівано змінив Київ на Харків
Баскетбольний клуб «Харківські Соколи» офіційно оголосив про призначення українського фахівця Дмитра Забірченка на посаду головного тренера команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу.
За офіційною інформацією, Забірченко підписав контракт з харківським клубом на два сезони. Про фінансові умови угоди нічого не повідомляється.
«Знаю, що «Соколи» – це амбітний проект не на один рік. Клуб ставить перед собою серйозні задачі на майбутнє, тому ця пропозиція одразу ж зацікавила. Отже, сьогодні вранці я підписав контракт терміном на два сезони.
В команді вже є деякі гравці, які повністю відповідають моїм вимогам. Це фундамент. Та вже від сьогодні я у повній мірі залучений до процесу підсилення, щоб сформувати належний склад, який зможе досягати поставлених керівництвом цілей», – прокоментував своє призначення Забірченко.
Останнім місцем роботи Дмитра Забірченка був «Київ-Баскет», з яким фахівець завоював срібло минулого сезону Суперліги, поступившись у фіналі «Дніпру». Прес-служба «Київ-Баскета» поки не робила ніяких офіційних заяв.
Напередодні баскетбольний клуб «Харківські Соколи» офіційно оголосив про завершення співпраці з українським фахівцем Валерієм Плехановим. Плеханов очолив клуб у травні 2025 року. Також він очолював харківську команду у сезоні-2021/22 і до початку повномасштабного вторгнення РФ.
В сезоні 2025/26 «Соколи» посіли друге місце в регулярному чемпіонаті, але завершили плейоф без медалей. У півфіналі харківська команда програла «Київ-Баскету» (1-2), а в серії за бронзу поступилася «Рівному» (1-2).
Нагадаємо, Інна Кочубей призначена головною тренеркою жіночої національної збірної України з баскетболу. На посаді головної тренерки Кочубей змінила Євгенія Мурзіна.
