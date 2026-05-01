Українці Середа та Гриценко виграли срібло суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду

У синхронних стрибках з вишки поступилися лише китайцям

Українці Олексій Середа та Марк Гриценко стали срібними призерами суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду з 10-метрової вишки. Про це повідомляє «Главком».

Хід змагань

У боротьбу за нагороди Середа і Гриценко по-справжньому втрутились після третього раунду стрибків. До того українці ділили четверте місце, а після свого другого стрибка посідали п'яту сходинку.

Саме стрибки вищої складності дозволили Середі та Гриценку увійти до чільної трійки. Найбільші бали вони отримували за спроби з коефіцієнтом 3.7 та 3.6 – у четвертому і шостому раундах відповідно заробили по 79.92 бала.

Українці також показали топрезультат у п'ятому раунді серед усіх учасників – 71.40 бала за зворотний стрибок із групуванням на 3.5 оберта.

Кубок світу 2026. Суперфінал. 10 м. Синхронні стрибки. Чоловіки

Женьцзє Чжао / Чжихао Янь (Китай) – 448.68 Марк Гриценко / Олексій Середа (Україна) – 404.28 Кевін Берлін Реєс / Рандал Війярс Вальдес (Мексика) – 403.02

Українці вдруге поспіль стають призерами суперфіналу в чоловічому синхроні з 10 м. У минулому сезоні на п'єдестал також зійшли Середа і Гриценко, посівши третє місце в Пекіні.

У перший день суперфіналу також відбудеться змішаний командний турнір, в якому знову змагатиметься Олексій Середа — у складі четвірки з Кирилом Болюхом, Ксенією Байло та Ксенією Бочек.

Нагадаємо, українські стрибуни у воду здобули п'ять медалей на змаганнях Кубка США у Форт-Лодердейлі. Тандем Олексія Середи та Марка Гриценка здобув перемогу в стрибках з 10-метрової вишки.