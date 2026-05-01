Українці Середа та Гриценко виграли срібло суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
Українці Середа та Гриценко виграли срібло суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду
Тандем Олексія Середи й Марка Гриценка виборов першу медаль України на суперфіналі Кубка світу
фото: AP

У синхронних стрибках з вишки поступилися лише китайцям

Українці Олексій Середа та Марк Гриценко стали срібними призерами суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду з 10-метрової вишки. Про це повідомляє «Главком».

Хід змагань

У боротьбу за нагороди Середа і Гриценко по-справжньому втрутились після третього раунду стрибків. До того українці ділили четверте місце, а після свого другого стрибка посідали п'яту сходинку.

Саме стрибки вищої складності дозволили Середі та Гриценку увійти до чільної трійки. Найбільші бали вони отримували за спроби з коефіцієнтом 3.7 та 3.6 – у четвертому і шостому раундах відповідно заробили по 79.92 бала.

Українці також показали топрезультат у п'ятому раунді серед усіх учасників – 71.40 бала за зворотний стрибок із групуванням на 3.5 оберта.

Кубок світу 2026. Суперфінал. 10 м. Синхронні стрибки. Чоловіки

  1. Женьцзє Чжао / Чжихао Янь (Китай) – 448.68
  2. Марк Гриценко / Олексій Середа (Україна) – 404.28
  3. Кевін Берлін Реєс / Рандал Війярс Вальдес (Мексика) – 403.02

Українці вдруге поспіль стають призерами суперфіналу в чоловічому синхроні з 10 м. У минулому сезоні на п'єдестал також зійшли Середа і Гриценко, посівши третє місце в Пекіні.

У перший день суперфіналу також відбудеться змішаний командний турнір, в якому знову змагатиметься Олексій Середа — у складі четвірки з Кирилом Болюхом, Ксенією Байло та Ксенією Бочек.

Нагадаємо, українські стрибуни у воду здобули п'ять медалей на змаганнях Кубка США у Форт-Лодердейлі. Тандем Олексія Середи та Марка Гриценка здобув перемогу в стрибках з 10-метрової вишки.

Читайте також

Цюань Хунчань у 14 років виграла своє перше золото Олімпіади
Триразова олімпійська чемпіонка стала жертвою кібербулінгу: що не подобалося її хейтерам
8 квiтня, 20:22
Українські ватерполісти відмовилися грати проти країни-агресора
Українські федерації закликали поновити санкції проти РФ та Білорусі у водних видах
14 квiтня, 17:49
Польща не хоче бачити стрибунів у воду з країн-агресорів на домашньому Чемпіонаті Європи
Польща попередила, що не допустить росіян і білорусів на Чемпіонат Європи зі стрибків у воду
18 квiтня, 21:38

Новини

Українці Середа та Гриценко виграли срібло суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду
Українці Середа та Гриценко виграли срібло суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду
Фігурант справи про збут наркотиків мав виконати вкидання шайби на грі Другої ліги з хокею
Фігурант справи про збут наркотиків мав виконати вкидання шайби на грі Другої ліги з хокею
Стала відома дата проведення виборів президента ФІФА
Стала відома дата проведення виборів президента ФІФА
Розклад матчів збірної України з хокею на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні ІА
Розклад матчів збірної України з хокею на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні ІА
Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів квітня
Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів квітня
«Змогла переламати хід матчу». Костюк оцінила свою перемогу над Потаповою у Мадриді
«Змогла переламати хід матчу». Костюк оцінила свою перемогу над Потаповою у Мадриді

Новини

У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Сьогодні, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Вчора, 10:45

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
