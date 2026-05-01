Українці Середа та Гриценко виграли срібло суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду
У синхронних стрибках з вишки поступилися лише китайцям
Українці Олексій Середа та Марк Гриценко стали срібними призерами суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду з 10-метрової вишки. Про це повідомляє «Главком».
Хід змагань
У боротьбу за нагороди Середа і Гриценко по-справжньому втрутились після третього раунду стрибків. До того українці ділили четверте місце, а після свого другого стрибка посідали п'яту сходинку.
Саме стрибки вищої складності дозволили Середі та Гриценку увійти до чільної трійки. Найбільші бали вони отримували за спроби з коефіцієнтом 3.7 та 3.6 – у четвертому і шостому раундах відповідно заробили по 79.92 бала.
Українці також показали топрезультат у п'ятому раунді серед усіх учасників – 71.40 бала за зворотний стрибок із групуванням на 3.5 оберта.
Кубок світу 2026. Суперфінал. 10 м. Синхронні стрибки. Чоловіки
- Женьцзє Чжао / Чжихао Янь (Китай) – 448.68
- Марк Гриценко / Олексій Середа (Україна) – 404.28
- Кевін Берлін Реєс / Рандал Війярс Вальдес (Мексика) – 403.02
Українці вдруге поспіль стають призерами суперфіналу в чоловічому синхроні з 10 м. У минулому сезоні на п'єдестал також зійшли Середа і Гриценко, посівши третє місце в Пекіні.
У перший день суперфіналу також відбудеться змішаний командний турнір, в якому знову змагатиметься Олексій Середа — у складі четвірки з Кирилом Болюхом, Ксенією Байло та Ксенією Бочек.
Нагадаємо, українські стрибуни у воду здобули п'ять медалей на змаганнях Кубка США у Форт-Лодердейлі. Тандем Олексія Середи та Марка Гриценка здобув перемогу в стрибках з 10-метрової вишки.
Коментарі — 0