Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Міжнародна федерація водних видів спорту зняла санкції з Росії: з'явився коментар МОК

glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
фото: Reuters

МОК відповів на запит про коментар російських пропагандистів щодо зняття Міжнародною федерацією водних видів спорту (World Aquatics) санкцій з РФ та Білорусі. Про це повідомили «Главком».

«Кожна федерація приймає відповідні рішення самостійно. Міжнародні федерації є єдиними організаціями, відповідальними за проведення міжнародних змагань поза Олімпійськими іграми», – заявили у МОК.

Раніше зазначалося, що Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) зняла санкції з російських та білоруських спортсменів та допустила їх до змагань під своєю егідою з прапором та гімном.

«Відповідно до рішення Всесвітнього бюро водних видів спорту та за погодженням з підрозділом із забезпечення чесності у водних видах спорту (AQIU) та Світовим комітетом спортсменів з водних видів спорту «Керівництво щодо участі спортсменів у змаганнях у період політичного конфлікту» більше не буде застосовуватися до дорослих спортсменів. Спортсменам старшого віку, які мають російське чи білоруське спортивне громадянство, буде дозволено брати участь у змаганнях з водних видів спорту нарівні зі своїми колегами, які представляють інші країни, у відповідній формі, прапорами та гімнами», – йдеться у заяві World Aquatics

Нагадаємо, збірна України з водного поло отримала технічну поразку в матчі за сьоме місце на Кубку світу в другому дивізіоні за відмову грати з Росією.

Зустріч між Україною та Росією мала відбутися на Мальті сьогодні, 13 квітня 2026 року.

Як повідомлялося, Україна у півфіналі турніру за 5-8 місця поступилася збірній Австралії – 15:21. Росіяни на цій самій стадії програли румунам (12:16). 

Для збірної Росії з водного поло цей турнір є першим під егідою Міжнародної федерації плавання (World Aquatics) з моменту відсторонення у 2022 році.

World Aquatics стала першою організацією, яка всупереч рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету, допустила спортсменів з країни-агресора до міжнародних турнірів у нейтральному статусі у командному виді спорту.

Востаннє збірні України та Росії в командних видах спорту між собою грали на Євро-2022 з футзалу. 4 лютого 2022 року в 1/2 фіналу Євро наша команда поступилися з рахунком 2:3. 

Теги: МОК плавання спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua