Стародубцева пробилася до півфіналу турніру WTA 125 у Парижі

Юлія Стародубцева вдруге в кар'єрі пробилася до півфіналу турнірів WTA

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 57) вийшла до півфіналу грунтового турніру WTA 125 у Парижі. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

У чвертьфіналі українка у трьох сетах здобула перемогу над Кеті Волинець (США, WTA 104) і вдруге в кар'єрі зіграє у півфіналі турнірів WTA.

Стародубцева розпочала виступи на турнірі WTA 125 в Парижі у статусі сьомої сіяної. Від початку турніру Юлія впевнено перемогла австралійку Тайлу Престон та китаянку Шуай Чжан – обидвох здолала у двох сетах.

Наступною суперницею українки стала американка Кеті Волинець, що також підходила до протистояння без жодного програного сету.

На старті першої партії Стародубцева повела у рахунку 5:0, але не втримала перевагу, дозволивши опонентці відновити паритет. Втім сет завершився на користь Юлії – 7:5. У другій партії українка зробила два брейки, але не змогла виграти жодного гейму на своїй подачі – 2:6.

Вирішальний сет також завершився у восьми геймах, але вже на користь Стародубцевої. Українка реалізувала перший же матчпойнт і закрила матч перемогою 6:2.

WTA 125. Париж. 1/4 фіналу

Кеті Волинець (США) – Юлія Стародубцева (Україна) 5:7, 6:2, 2:6

За вихід у фінал українка побореться з переможницею зустрічі між Медісон Кіз (WTA №19) та «нейтральною» Анастасією Захаровою (WTA №81).

Нагадаємо, на грунтовому турнірі WTA 1000 у Римі Стародубцева завершила виступи у першому раунді. Українка у двох сетах зазнала поразки від представниці Швейцарії Сімони Вальтерт.