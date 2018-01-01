У Києві планують транслювати фінал Ліги чемпіонів на вулицях міста

Першочергова увага буде приділена благоустрою центральної частини міста

Столиця готується до Дня Києва та проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2017-2018 року. Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час прямого ефіру на телеканалі «NewsOne». «Наше завдання – на високому рівні провести заходи, присвячені Дню Києва. У зв’язку з тим, що День Києва та фінал Ліги



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Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2017-2018 року у Києві. Фото: Getty Images

Першочергова увага буде приділена благоустрою центральної частини міста

Столиця готується до Дня Києва та проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2017-2018 року.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час прямого ефіру на телеканалі «NewsOne».

«Наше завдання – на високому рівні провести заходи, присвячені Дню Києва. У зв’язку з тим, що День Києва та фінал Ліги чемпіонів проводитимуться в один час, ми очікуємо велику кількість гостей, за попередніми оцінками – це близько 200 тисяч осіб», – зазначив Микола Поворозник.

За його словами, першочергова увага буде приділена благоустрою центральної частини міста, тож із настанням перших теплих днів уже розпочнуться відповідні роботи.

«Ми вперше за всю історію проведення Ліги чемпіонів ведемо перемовини з УЄФА щодо отримання ліцензій на трансляцію змагань на різних локаціях для публічного перегляду. Адже всі численні вболівальники, які приїдуть до Києва спостерігати за боротьбою улюблених команд, звісно, не зможуть потрапити на стадіон. Згадаємо, що під час Чемпіонату Європи такі великі екрани стояли на площах нашого міста. Тому наразі ми робимо все можливе, щоб організувати безпечний і високоякісний перегляд футбольного матчу», – анонсував Микола Поворозник.

Окрім того, за його словами, міська влада подбає про насичену культурну програму для гостей столиці.

«Ми оновимо Пейзажну алею, запропонуємо новий вигляд Андріївського узвозу, зокрема, облаштуємо Алею художників. У цьому напрямі триває плідна співпраця з місцевими мешканцями та громадськими організаціями, тому жодних протистоянь після цих змін точно не буде», – приводить слова Поворозника сайт КМДА.