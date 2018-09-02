У Києві стартував веломарафон «Київська сотка»



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Фото з Yotube

Цьогоріч у перегонах узяли участь понад 1600 велосипедистів

У Києві стартував щорічний веломарафон Київська сотка. Учасники мають проїхати 100 км по Київській області за три години. Мета перегонів - популяризація велосипеду та здорового способу життя. Про це повідомляє сайт «Новое время».

За словами директорки Київської Сотки Юлії Бондарчук, цьогоріч у веломарафоні взяли участь понад 1600 велосипедистів. Старт - на Хрещатику, далі маршрут через Беcарабську площу виходить на бульвар Лесі Українки та через бульвар Дружби народів - на Столичне шосе.

«До Видубицької розв’язки спортсмени рухаються за суддівською машиною, яку заборонено обганяти. Вже за Видубичами вони викладаються на повну і починається змагання на час», — розповіла Бондарчук.

Учасники перегонів їхатимуть Новообухівським шосе до села Підгірці, минатимуть Обухів, Велику Бугаївку, Круглик. Фінішна пряма - на Одеській трасі, до перехрестя в Чабанах.