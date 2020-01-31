У Києві відбувся секретний чемпіонат з футзалу. Обличчя учасників щільно заблюрені (фото)
Секретні футболісти
СБУ
СБУ ретельно приховала обличчя учасників свого чемпіонату
У Києві завершився перший відбірний етап чемпіонату Служби безпеки України з футзалу.
Матчі протягом трьох днів відбувалися на базі Київського національного університету будівництва і архітектури.
На офіційному сайті СБУ все обличчя учасників, суддів та вболівальників приховані.
СБУ
За вихід у фінал змагалися збірні Центрального управління СБУ, Київського Главку, а також команди Житомирського, Чернігівського, Черкаського регіональних управлінь та Національної академії Служби безпеки.
До вирішальної стадії пробилися команди Центрального і Черкаського регіональних управлінь.
Фінал відбудеться навесні 2020 року. У ньому візьмуть участь вісім команд СБУ з усієї України.