У Києві відбувся секретний чемпіонат з футзалу. Обличчя учасників щільно заблюрені (фото)



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Секретні футболісти СБУ

СБУ ретельно приховала обличчя учасників свого чемпіонату

У Києві завершився перший відбірний етап чемпіонату Служби безпеки України з футзалу.

Матчі протягом трьох днів відбувалися на базі Київського національного університету будівництва і архітектури.

На офіційному сайті СБУ все обличчя учасників, суддів та вболівальників приховані.

За вихід у фінал змагалися збірні Центрального управління СБУ, Київського Главку, а також команди Житомирського, Чернігівського, Черкаського регіональних управлінь та Національної академії Служби безпеки.

До вирішальної стадії пробилися команди Центрального і Черкаського регіональних управлінь.

Фінал відбудеться навесні 2020 року. У ньому візьмуть участь вісім команд СБУ з усієї України.