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    У Києві відбувся секретний чемпіонат з футзалу. Обличчя учасників щільно заблюрені (фото)

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    Секретні футболісти - У Києві відбувся секретний чемпіонат з футзалу. Обличчя учасників щільно заблюрені (фото)
    Секретні футболісти
    СБУ

    СБУ ретельно приховала обличчя учасників свого чемпіонату

    У Києві завершився перший відбірний етап чемпіонату Служби безпеки України з футзалу.

    Матчі протягом трьох днів відбувалися на базі Київського національного університету будівництва і архітектури.

    На офіційному сайті СБУ все обличчя учасників, суддів та вболівальників приховані. 

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    У Києві відбувся секретний чемпіонат з футзалу. Обличчя учасників щільно заблюрені (фото)
    У Києві відбувся секретний чемпіонат з футзалу. Обличчя учасників щільно заблюрені (фото)
    У Києві відбувся секретний чемпіонат з футзалу. Обличчя учасників щільно заблюрені (фото)
    У Києві відбувся секретний чемпіонат з футзалу. Обличчя учасників щільно заблюрені (фото)
    СБУ

    За вихід у фінал змагалися збірні Центрального управління СБУ, Київського Главку, а також команди Житомирського, Чернігівського, Черкаського регіональних управлінь та Національної академії Служби безпеки.

    До вирішальної стадії пробилися команди Центрального і Черкаського регіональних управлінь.

    Фінал відбудеться навесні 2020 року. У ньому візьмуть участь вісім команд СБУ з усієї України.

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    СБУ футзал
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