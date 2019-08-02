У Китаї молоді хокеїсти влаштували масову бійку (відео)



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Бійка під час хокейного матчу в Китаї Скріншот

Трьох учасників безладу на рік відсторонили від хокею

Молоді хокеїсти влаштували масову бійку на матчі Національних молодіжних ігор у Китаї.

Інцидент стався під час матчу між командами Гонконга та Шеньчженя (11:2), інформує South China Morning Post.

Гравці Шеньчженя накинулися на суперників за хвилину до фінальної сирени.

У підсумку трьох гравців Шеньчженя відсторонили від хокею на рік.