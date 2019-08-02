У Китаї молоді хокеїсти влаштували масову бійку (відео)
Бійка під час хокейного матчу в Китаї
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Трьох учасників безладу на рік відсторонили від хокею
Молоді хокеїсти влаштували масову бійку на матчі Національних молодіжних ігор у Китаї.
Інцидент стався під час матчу між командами Гонконга та Шеньчженя (11:2), інформує South China Morning Post.
Гравці Шеньчженя накинулися на суперників за хвилину до фінальної сирени.
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У підсумку трьох гравців Шеньчженя відсторонили від хокею на рік.
Things got very ugly in a Wednesday clash between Hong Kong and Shenzhen at the National Youth Games in Chengde, China #hockeyfight pic.twitter.com/8P6QdjUa5T— HockeyTroll.ca (@Hockeytroll_ca) August 1, 2019