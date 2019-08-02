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    У Китаї молоді хокеїсти влаштували масову бійку (відео)

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    Бійка під час хокейного матчу в Китаї - У Китаї молоді хокеїсти влаштували масову бійку (відео)
    Бійка під час хокейного матчу в Китаї
    Скріншот

    Трьох учасників безладу на рік відсторонили від хокею

    Молоді хокеїсти влаштували масову бійку на матчі Національних молодіжних ігор у Китаї.

    Інцидент стався під час матчу між командами Гонконга та Шеньчженя (11:2), інформує South China Morning Post.

    Гравці Шеньчженя накинулися на суперників за хвилину до фінальної сирени.

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    У підсумку трьох гравців Шеньчженя відсторонили від хокею на рік.

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