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    «Донбас» зіграє в Броварах матчі Континентального Кубку

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    ХК&nbsp;&laquo;Донбас&raquo; - «Донбас» зіграє в Броварах матчі Континентального Кубку
    ХК «Донбас»
    hcdonbass.com

    Чемпіон України стартує в другому раунді єврокубкового турніру

    У Броварах відбудуться матчі другого раунду хокейного Континентального Кубку. У змаганнях візьме участь чинний чемпіон України «Донбас». Про це повідомив виконавчий директор Української хокейної ліги Олексій Брага.

    «У жовтні в Броварах відбудуться матчі другого раунду Континентального Кубку. Його господарем став «Донбас». Чемпіон України гратиме проти латвійського «МОГО», румунського «Брашова» та переможця групи А. Уже найближчим часом надійдуть у продаж квитки», - повідомив Брага.

    Матчі відбуватимуться 18-20 жовтня. У третій раунд змагань виходять переможці груп.

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