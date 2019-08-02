«Донбас» зіграє в Броварах матчі Континентального Кубку
ХК «Донбас»
hcdonbass.com
Чемпіон України стартує в другому раунді єврокубкового турніру
У Броварах відбудуться матчі другого раунду хокейного Континентального Кубку. У змаганнях візьме участь чинний чемпіон України «Донбас». Про це повідомив виконавчий директор Української хокейної ліги Олексій Брага.
«У жовтні в Броварах відбудуться матчі другого раунду Континентального Кубку. Його господарем став «Донбас». Чемпіон України гратиме проти латвійського «МОГО», румунського «Брашова» та переможця групи А. Уже найближчим часом надійдуть у продаж квитки», - повідомив Брага.
Матчі відбуватимуться 18-20 жовтня. У третій раунд змагань виходять переможці груп.
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