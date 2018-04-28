У Китаї планують назвати футбольну школу на честь Андрія Шевченка

Представники провінції Хенань планують створити футбольну школу

Навчально-тренувальну базу «Динамо» в Чапаєвці і ДЮФШ ім. Лобановського на Нивках відвідали гості з Китаю. Представники провінції Хенань, які відвідали киян, щоб набратися досвіду, планують створити власну футбольну школу. Футбольну школу назвуть на честь Андрія Шевченка. Про це повідомив директор ДЮФШ «Динамо» Олександр



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Андрій Шевченко. Фото: ФФУ

Представники провінції Хенань планують створити футбольну школу

Навчально-тренувальну базу «Динамо» в Чапаєвці і ДЮФШ ім. Лобановського на Нивках відвідали гості з Китаю.

Представники провінції Хенань, які відвідали киян, щоб набратися досвіду, планують створити власну футбольну школу.

Футбольну школу назвуть на честь Андрія Шевченка. Про це повідомив директор ДЮФШ «Динамо» Олександр Іщенко.

«До нас завітали представники дуже великої провінції Китайської Народної Республіки, Хенань, у якій проживає близько 100 млн жителів. Вони звернулися до нас через Володимира Олександровича Лінника, доктора наук, керівника великого підрозділу Інституту нано- та біотехнології, з метою створити в цій провінції футбольну школу і назвати її на честь Андрія Шевченка, тому що, як сказав пан Лі Лю Мін, у них з Україною є кілька асоціацій, і перш за все – це великі спортсмени, брати Клички та Андрій Шевченко», – цитує слова Іщенка офіційний сайт «Динамо».