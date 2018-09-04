У команді Повєткіна стверджують, що росіянин успішно складає всі допінг-тести
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За словами промоутера, боксера з Росії часто перевіряють на допінг
Російський боксер Олександр Повєткін проходить жорстку процедуру допінг-контролю перед боєм з британцем Ентоні Джошуа.
Тести росіянина показують негативні результати, запевнив керівник компанії «Мир бокса» Андрій Рябінський.
«Все гаразд. Регулярно приходять результати допінг-тестів, все чисто», - сказав він.
Бій Повєткін – Джошуа пройде 22 вересня у Лондоні.
На кону поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA, з приставкою «супер»), Всесвітньої боксерської організації (WBO) та Міжнародної боксерської федерації (IBF) у важкій вазі.
Повєткін є обов'язковим претендентом на титул WBA, у рейтингу асоціації росіянин займає перше місце.
На рахунку Повєткіна 34 перемоги, 24 з яких він здобув нокаутом, та одна поразка. В активі британського боксера, який не зазнав жодної поразки в кар'єрі, 21 перемога (20 – нокаутом).
Джерело: ТАСС