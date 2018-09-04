У команді Повєткіна стверджують, що росіянин успішно складає всі допінг-тести



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Повєткін. Фото ТАСС

За словами промоутера, боксера з Росії часто перевіряють на допінг

Російський боксер Олександр Повєткін проходить жорстку процедуру допінг-контролю перед боєм з британцем Ентоні Джошуа.

Тести росіянина показують негативні результати, запевнив керівник компанії «Мир бокса» Андрій Рябінський.

«Все гаразд. Регулярно приходять результати допінг-тестів, все чисто», - сказав він.

Бій Повєткін – Джошуа пройде 22 вересня у Лондоні.

На кону поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA, з приставкою «супер»), Всесвітньої боксерської організації (WBO) та Міжнародної боксерської федерації (IBF) у важкій вазі.

Повєткін є обов'язковим претендентом на титул WBA, у рейтингу асоціації росіянин займає перше місце.

На рахунку Повєткіна 34 перемоги, 24 з яких він здобув нокаутом, та одна поразка. В активі британського боксера, який не зазнав жодної поразки в кар'єрі, 21 перемога (20 – нокаутом).

Джерело: ТАСС